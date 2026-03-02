0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как получить 5 тыс. евро на открытие собственного заведения

Личные финансы
102
Бизнес в области HoReCa
Бизнес в области HoReCa
Женщины из малых городов и сел имеют возможность пройти бесплатное обучение и получить финансовую поддержку на старт собственного бизнеса в HoReCa.
Речь идет о программе «Искра. Разжигай собственное дело», которое инициировала и профинансировала компания Glovo в партнерстве с Projector Foundation и Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Об этом сообщает Минэкономики.

Кто может принять участие в программе

Программа рассчитана на женщин от 18 лет, которые живут в Украине и планируют открывать собственное заведение — кафе, пекарню, кафе или ресторан.
Обучение поможет пройти весь путь:
  • сформировать концепцию заведения;
  • продумать меню;
  • посчитать финансы;
  • выбрать локацию;
  • разобраться с операционными процессами;
  • выстроить маркетинг.
Опыт в сфере HoReCa или предпринимательстве будет преимуществом, но не обязателен.

Что известно о программе

Программа состоит из 10 практичных модулей. Своим опытом поделятся основательницы и руководительницы известных заведений и проектов. Участницы будут работать над собственными идеями, чтобы в конце готового бизнес-плана.
Финалистки программы поедут на Food Tour в Киев, представят свои проекты на Pitch Day и смогут получить грант в размере 5000 евро на развитие бизнеса.
Подать заявку на участие можно до 23 марта.
Подробнее о программе и условиях участия можно узнать по ссылке.
Ранее мы сообщали, что налоги остаются главным барьером для бизнеса в Украине.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесДеньгиФинансовая помощь
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems