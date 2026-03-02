Как получить 5 тыс. евро на открытие собственного заведения Сегодня 16:26 — Личные финансы

Бизнес в области HoReCa

Женщины из малых городов и сел имеют возможность пройти бесплатное обучение и получить финансовую поддержку на старт собственного бизнеса в HoReCa.

Речь идет о программе «Искра. Разжигай собственное дело», которое инициировала и профинансировала компания Glovo в партнерстве с Projector Foundation и Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Об этом сообщает Минэкономики.

Кто может принять участие в программе

Программа рассчитана на женщин от 18 лет, которые живут в Украине и планируют открывать собственное заведение — кафе, пекарню, кафе или ресторан.

Обучение поможет пройти весь путь:

сформировать концепцию заведения;

продумать меню;

посчитать финансы;

выбрать локацию;

разобраться с операционными процессами;

выстроить маркетинг.

Опыт в сфере HoReCa или предпринимательстве будет преимуществом, но не обязателен.

Что известно о программе

Программа состоит из 10 практичных модулей. Своим опытом поделятся основательницы и руководительницы известных заведений и проектов. Участницы будут работать над собственными идеями, чтобы в конце готового бизнес-плана.

Финалистки программы поедут на Food Tour в Киев, представят свои проекты на Pitch Day и смогут получить грант в размере 5000 евро на развитие бизнеса.

Подать заявку на участие можно до 23 марта.

Подробнее о программе и условиях участия можно узнать по ссылке

Ранее мы сообщали , что налоги остаются главным барьером для бизнеса в Украине.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.