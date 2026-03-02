Как получить 5 тыс. евро на открытие собственного заведения
Женщины из малых городов и сел имеют возможность пройти бесплатное обучение и получить финансовую поддержку на старт собственного бизнеса в HoReCa.
Речь идет о программе «Искра. Разжигай собственное дело», которое инициировала и профинансировала компания Glovo в партнерстве с Projector Foundation и Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Об этом сообщает Минэкономики.
Кто может принять участие в программе
Программа рассчитана на женщин от 18 лет, которые живут в Украине и планируют открывать собственное заведение — кафе, пекарню, кафе или ресторан.
Обучение поможет пройти весь путь:
- сформировать концепцию заведения;
- продумать меню;
- посчитать финансы;
- выбрать локацию;
- разобраться с операционными процессами;
- выстроить маркетинг.
Опыт в сфере HoReCa или предпринимательстве будет преимуществом, но не обязателен.
Что известно о программе
Программа состоит из 10 практичных модулей. Своим опытом поделятся основательницы и руководительницы известных заведений и проектов. Участницы будут работать над собственными идеями, чтобы в конце готового бизнес-плана.
Финалистки программы поедут на Food Tour в Киев, представят свои проекты на Pitch Day и смогут получить грант в размере 5000 евро на развитие бизнеса.
Подать заявку на участие можно до 23 марта.
Подробнее о программе и условиях участия можно узнать по ссылке.
Ранее мы сообщали, что налоги остаются главным барьером для бизнеса в Украине.
