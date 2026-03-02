Украинцы начали открывать первые счета для «новых» детских выплат Сегодня 12:25 — Личные финансы

Украинцы начали открывать счета для получения выплат в рамках программы «єЯсла»

Ощадбанк уже открыл первые специальные счета для выплаты пособия по уходу за ребенком до одного года и в рамках программы « єЯсла ".

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Там заявили, что Минсоцполитики продолжает цифровизацию и упрощение социальных услуг. Главная цель — сделать процесс получения «детских» выплат максимально понятным и доступным для каждой семьи.

5 шагов для получения пособия

Процесс оформления выплат состоит из нескольких простых этапов:

Подача заявления. Необходимо подать письменное заявление на назначение выплаты в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ), ЦНАП или в органах территориального общества. Список необходимых документов можно найти на веб-портале ПФУ. Передача данных. После обработки заявления ПФУ автоматически передает необходимые данные в Ощадербанк. Открытие счета. Ощадбанк, основанный на полученной информации, открывает специальный счет на имя заявителя. Уведомления. Заявитель получает уведомление о том, что спецсчет открыт, а средства на него зачислены. Получение карты. После получения уведомления о зачислении денег необходимо обратиться в отделение банка, чтобы забрать банковскую карту.

Какие документы понадобятся в банке

Для получения карты в отделении Ощадбанка нужно иметь при себе только:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (РНУКНП)

Важно: никаких дополнительных справок или бумаг банк не потребует.

Что важно знать родителям

Специальные счета открываются исключительно на основании обращения в ПФУ, ЦПАУ или в общины. Государство уже выделило средства на эти нужды — они профинансированы в полном объеме. Это означает, что первые получатели смогут начать пользоваться выплатами в ближайшее время.

Что известно об открытии счета для получения «новых» детских выплат

Для ухода за ребенком до достижения им одного года и єЯсла можно оформить на счет со специальным режимом использования Дія.Карты, или уже — на другую карту с открытым счетом со специальным режимом использования. Пенсионный фонд Украины через отделение АО Ощадбанк откроет такой счет при обращении в ПФУ. Однако необходимо будет лично посетить банк и заключить соответствующий договор.

По словам министра соцполитики Дениса Улютина, сейчас проходят переговоры с другими банками по появлению специальных счетов, которые привяжут к соответствующему виду соцпомощи.

«По состоянию на данный момент есть вариант (подать на „детские“ выплаты — ред.) через „Ощадбанк“, открытие единообразного карточного счета. Параллельно мы работаем с другими банками для того, чтобы они могли открывать такие карточные счета, которые привязаны к определенному виду товаров. И когда этот процесс закончится, он будет намного проще», — добавил.

Ранее мы сообщали, что с 1 января 2026 года в Украине заработала государственная программа «єЯсла», в рамках которой работающие родители могут получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Детальнее о том, кто может получить деньги в рамках программы, читайте здесь.

