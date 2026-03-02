0 800 307 555
ру
Украинцы начали открывать первые счета для «новых» детских выплат

Личные финансы
29
Ощадбанк уже открыл первые специальные счета для выплаты пособия по уходу за ребенком до одного года и в рамках программы « єЯсла ".
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
Там заявили, что Минсоцполитики продолжает цифровизацию и упрощение социальных услуг. Главная цель — сделать процесс получения «детских» выплат максимально понятным и доступным для каждой семьи.

5 шагов для получения пособия

Процесс оформления выплат состоит из нескольких простых этапов:
  1. Подача заявления. Необходимо подать письменное заявление на назначение выплаты в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ), ЦНАП или в органах территориального общества. Список необходимых документов можно найти на веб-портале ПФУ.
  2. Передача данных. После обработки заявления ПФУ автоматически передает необходимые данные в Ощадербанк.
  3. Открытие счета. Ощадбанк, основанный на полученной информации, открывает специальный счет на имя заявителя.
  4. Уведомления. Заявитель получает уведомление о том, что спецсчет открыт, а средства на него зачислены.
  5. Получение карты. После получения уведомления о зачислении денег необходимо обратиться в отделение банка, чтобы забрать банковскую карту.
Какие документы понадобятся в банке

Для получения карты в отделении Ощадбанка нужно иметь при себе только:
  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код (РНУКНП)
Важно: никаких дополнительных справок или бумаг банк не потребует.

Что важно знать родителям

Специальные счета открываются исключительно на основании обращения в ПФУ, ЦПАУ или в общины. Государство уже выделило средства на эти нужды — они профинансированы в полном объеме. Это означает, что первые получатели смогут начать пользоваться выплатами в ближайшее время.

Для ухода за ребенком до достижения им одного года и єЯсла можно оформить на счет со специальным режимом использования Дія.Карты, или уже — на другую карту с открытым счетом со специальным режимом использования. Пенсионный фонд Украины через отделение АО Ощадбанк откроет такой счет при обращении в ПФУ. Однако необходимо будет лично посетить банк и заключить соответствующий договор.
По словам министра соцполитики Дениса Улютина, сейчас проходят переговоры с другими банками по появлению специальных счетов, которые привяжут к соответствующему виду соцпомощи.
«По состоянию на данный момент есть вариант (подать на „детские“ выплаты — ред.) через „Ощадбанк“, открытие единообразного карточного счета. Параллельно мы работаем с другими банками для того, чтобы они могли открывать такие карточные счета, которые привязаны к определенному виду товаров. И когда этот процесс закончится, он будет намного проще», — добавил.
Ранее мы сообщали, что с 1 января 2026 года в Украине заработала государственная программа «єЯсла», в рамках которой работающие родители могут получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Детальнее о том, кто может получить деньги в рамках программы, читайте здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВыплатыОщадбанк
Payment systems