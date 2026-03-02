Дефицит работников будет сохраняться как во время войны, так и на этапе восстановления страны — НБУ Сегодня 08:00 — Личные финансы

Работодатели активно вовлекают в работу ветеранов, женщин, молодежь и людей пенсионного возраста

В Украине сохраняется дефицит работников рынка труда на фоне миграции населения и мобилизации. В то же время ситуация с нехваткой кадров несколько улучшилась по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Причины нехватки работников

Разрушение критической инфраструктуры усложнило условия жизни, что привело, в частности, к дополнительным выездам украинцев за границу в последние месяцы. Поэтому предприятия и дальше ощущают нехватку рабочих, свидетельствуют результаты опросов.

Ситуация постепенно улучшается

Нацбанк отмечает, что ситуация с нехваткой рабочих лучше, чем год назад.

Этому способствовало более активное вовлечение в работу ветеранов, женщин, молодежи и людей пенсионного возраста.

В последние месяцы количество резюме на сайтах трудоустройства росло быстрее, чем количество вакансий.

Зарплаты продолжают расти

В НБУ утверждают, что рост зарплат продолжается. Оно медленнее, чем раньше, но все равно быстрее инфляции.

Увеличение реальных зарплат (сверх уровня инфляции) в 2025 году составило около 7%.

Ожидается, что в ближайшие годы зарплаты в реальном измерении будут расти на 6−7%, ведь дефицит работников, вероятно, будет сохраняться как во время войны, так и на этапе восстановления страны.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что по состоянию на конец 2025 года за границей находятся 5,6 млн украинцев. Аналитики отмечают, что после разрешения на свободное пересечение границы для мужчин в возрасте 18−22 лет, с августа по ноябрь 2025 года Украину покинуло на 96 тыс. больше представителей этой группы, чем вернулось. Каждый седьмой юноша этой возрастной категории сейчас находится за границей.

Что касается планов вернуться в Украину, наименее подвержены возвращению мужчины, молодежь и люди с высоким уровнем дохода за рубежом. Наличие детей часто становится якорем, который держит семью в безопасности и стабильности западных образовательных систем.

