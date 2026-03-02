Дефицит работников будет сохраняться как во время войны, так и на этапе восстановления страны — НБУ
В Украине сохраняется дефицит работников рынка труда на фоне миграции населения и мобилизации. В то же время ситуация с нехваткой кадров несколько улучшилась по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Причины нехватки работников
Разрушение критической инфраструктуры усложнило условия жизни, что привело, в частности, к дополнительным выездам украинцев за границу в последние месяцы. Поэтому предприятия и дальше ощущают нехватку рабочих, свидетельствуют результаты опросов.
Ситуация постепенно улучшается
Нацбанк отмечает, что ситуация с нехваткой рабочих лучше, чем год назад.
Этому способствовало более активное вовлечение в работу ветеранов, женщин, молодежи и людей пенсионного возраста.
В последние месяцы количество резюме на сайтах трудоустройства росло быстрее, чем количество вакансий.
Зарплаты продолжают расти
В НБУ утверждают, что рост зарплат продолжается. Оно медленнее, чем раньше, но все равно быстрее инфляции.
Увеличение реальных зарплат (сверх уровня инфляции) в 2025 году составило около 7%.
Ожидается, что в ближайшие годы зарплаты в реальном измерении будут расти на 6−7%, ведь дефицит работников, вероятно, будет сохраняться как во время войны, так и на этапе восстановления страны.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что по состоянию на конец 2025 года за границей находятся 5,6 млн украинцев. Аналитики отмечают, что после разрешения на свободное пересечение границы для мужчин в возрасте 18−22 лет, с августа по ноябрь 2025 года Украину покинуло на 96 тыс. больше представителей этой группы, чем вернулось. Каждый седьмой юноша этой возрастной категории сейчас находится за границей.
Что касается планов вернуться в Украину, наименее подвержены возвращению мужчины, молодежь и люди с высоким уровнем дохода за рубежом. Наличие детей часто становится якорем, который держит семью в безопасности и стабильности западных образовательных систем.
Поделиться новостью
Также по теме
Дефицит работников будет сохраняться как во время войны, так и на этапе восстановления страны — НБУ
Четыре года большой войны: как выросли цены, тарифы и курс валют
Офер VS реальность: на что стоит обратить внимание перед выходом на новую работу
Онлайн-счет для юрлиц: какие банки предлагают самые выгодные условия
Что изменится для украинцев с 1 марта
Риски «продажи» авто по доверенности