Бизнес может получить до 16 млн грн на переработку: условия финансирования
Государственная служба занятости открыла прием заявок на гранты для перерабатывающей промышленности и возобновления предприятий, пострадавших от обстрелов россии.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Размер грантов и условия финансирования
Для субъектов хозяйствования, обновляющих основные средства производства, размер гранта не превышает 8 млн гривен. А для производств, которые уничтожены или повреждены в результате вооруженной агрессии российской федерации, — грант не превышает 16 млн гривен, при этом не может быть больше размера нанесенного ущерба.
Для большинства регионов постановлением предусмотрено финансирование: 50% за счет гранта и 50% за счет собственных средств.
80% стоимости проекта финансируется за счет гранта, если предприятие:
- работает на территориях возможных или завершенных боевых действий или декупированных территориях;
- восстанавливает поврежденные производственные мощности;
- производит производство воздушных и космических летательных аппаратов, беспилотников или комплектующих;
- работает в сфере полиграфии или тиражирование записанной информации.
70% стоимости проекта государство оплачивает для получателей грантов, планирующих создание новых или увеличение мощностей существующих производств перерабатывающей промышленности путем приобретения основных средств производства украинского происхождения.
Требования к получателям
По условиям гранта получатель обязуется создать не менее 5 рабочих мест и в течение трех лет осуществлять свою деятельность и платить налоги.
Гранты предоставляются для создания новых производств перерабатывающей промышленности, увеличения мощностей имеющихся производств перерабатывающей промышленности или обновления основных средств производства, уничтоженных или поврежденных в результате вооруженной агрессии россии, для покрытия таких направлений затрат, как:
- приобретение основных средств производства;
- доставка и ввод в эксплуатацию основных средств производства, включая программное обеспечение;
- приобретение нематериальных активов и проведение прикладных научных исследований и осуществление научно-технических (экспериментальных) разработок для запуска инновационной продукции в серийное производство;
- приобретение оборудования для послеурожайной обработки, для получателей, осуществляющих или планирующих осуществлять хозяйственную деятельность по выращиванию многолетних культур.
Также в этом году Кабинет Министров принял изменения в Порядок предоставления грантов для перерабатывающей промышленности. Решение уточняет отдельные требования к заявителям и процедурам проверки, в частности:
- определение связанных лиц в соответствии с Налоговым кодексом Украины — с учетом реального экономического и управленческого влияния;
- устранение отказов в предоставлении грантов из-за совпадения персональных данных заявителей с другими лицами в реестре коррупционеров.
Поделиться новостью
Также по теме
Бизнес может получить до 16 млн грн на переработку: условия финансирования
Дефицит работников будет сохраняться как во время войны, так и на этапе восстановления страны — НБУ
Четыре года большой войны: как выросли цены, тарифы и курс валют
Офер VS реальность: на что стоит обратить внимание перед выходом на новую работу
Онлайн-счет для юрлиц: какие банки предлагают самые выгодные условия
Что изменится для украинцев с 1 марта