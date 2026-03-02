0 800 307 555
ру
Бизнес может получить до 16 млн грн на переработку: условия финансирования

Личные финансы
22
Государственная служба занятости открыла прием заявок на гранты для перерабатывающей промышленности и возобновления предприятий, пострадавших от обстрелов россии.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Размер грантов и условия финансирования

Для субъектов хозяйствования, обновляющих основные средства производства, размер гранта не превышает 8 млн гривен. А для производств, которые уничтожены или повреждены в результате вооруженной агрессии российской федерации, — грант не превышает 16 млн гривен, при этом не может быть больше размера нанесенного ущерба.
Для большинства регионов постановлением предусмотрено финансирование: 50% за счет гранта и 50% за счет собственных средств.
80% стоимости проекта финансируется за счет гранта, если предприятие:
  • работает на территориях возможных или завершенных боевых действий или декупированных территориях;
  • восстанавливает поврежденные производственные мощности;
  • производит производство воздушных и космических летательных аппаратов, беспилотников или комплектующих;
  • работает в сфере полиграфии или тиражирование записанной информации.
70% стоимости проекта государство оплачивает для получателей грантов, планирующих создание новых или увеличение мощностей существующих производств перерабатывающей промышленности путем приобретения основных средств производства украинского происхождения.

Требования к получателям

По условиям гранта получатель обязуется создать не менее 5 рабочих мест и в течение трех лет осуществлять свою деятельность и платить налоги.
Гранты предоставляются для создания новых производств перерабатывающей промышленности, увеличения мощностей имеющихся производств перерабатывающей промышленности или обновления основных средств производства, уничтоженных или поврежденных в результате вооруженной агрессии россии, для покрытия таких направлений затрат, как:
  • приобретение основных средств производства;
  • доставка и ввод в эксплуатацию основных средств производства, включая программное обеспечение;
  • приобретение нематериальных активов и проведение прикладных научных исследований и осуществление научно-технических (экспериментальных) разработок для запуска инновационной продукции в серийное производство;
  • приобретение оборудования для послеурожайной обработки, для получателей, осуществляющих или планирующих осуществлять хозяйственную деятельность по выращиванию многолетних культур.
Также в этом году Кабинет Министров принял изменения в Порядок предоставления грантов для перерабатывающей промышленности. Решение уточняет отдельные требования к заявителям и процедурам проверки, в частности:
  • определение связанных лиц в соответствии с Налоговым кодексом Украины — с учетом реального экономического и управленческого влияния;
  • устранение отказов в предоставлении грантов из-за совпадения персональных данных заявителей с другими лицами в реестре коррупционеров.
По материалам:
Finance.ua
ГрантыБизнес
