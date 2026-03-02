Бизнес может получить до 16 млн грн на переработку: условия финансирования Сегодня 09:14 — Личные финансы

Государственная служба занятости открыла прием заявок на гранты для перерабатывающей промышленности и возобновления предприятий, пострадавших от обстрелов россии.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Размер грантов и условия финансирования

Для субъектов хозяйствования, обновляющих основные средства производства, размер гранта не превышает 8 млн гривен. А для производств, которые уничтожены или повреждены в результате вооруженной агрессии российской федерации, — грант не превышает 16 млн гривен, при этом не может быть больше размера нанесенного ущерба.

Для большинства регионов постановлением предусмотрено финансирование: 50% за счет гранта и 50% за счет собственных средств.

80% стоимости проекта финансируется за счет гранта, если предприятие:

работает на территориях возможных или завершенных боевых действий или декупированных территориях;

восстанавливает поврежденные производственные мощности;

производит производство воздушных и космических летательных аппаратов, беспилотников или комплектующих;

работает в сфере полиграфии или тиражирование записанной информации.

70% стоимости проекта государство оплачивает для получателей грантов, планирующих создание новых или увеличение мощностей существующих производств перерабатывающей промышленности путем приобретения основных средств производства украинского происхождения.

Требования к получателям

По условиям гранта получатель обязуется создать не менее 5 рабочих мест и в течение трех лет осуществлять свою деятельность и платить налоги.

Гранты предоставляются для создания новых производств перерабатывающей промышленности, увеличения мощностей имеющихся производств перерабатывающей промышленности или обновления основных средств производства, уничтоженных или поврежденных в результате вооруженной агрессии россии, для покрытия таких направлений затрат, как:

приобретение основных средств производства;

доставка и ввод в эксплуатацию основных средств производства, включая программное обеспечение;

приобретение нематериальных активов и проведение прикладных научных исследований и осуществление научно-технических (экспериментальных) разработок для запуска инновационной продукции в серийное производство;

приобретение оборудования для послеурожайной обработки, для получателей, осуществляющих или планирующих осуществлять хозяйственную деятельность по выращиванию многолетних культур.

Также в этом году Кабинет Министров принял изменения в Порядок предоставления грантов для перерабатывающей промышленности. Решение уточняет отдельные требования к заявителям и процедурам проверки, в частности:

определение связанных лиц в соответствии с Налоговым кодексом Украины — с учетом реального экономического и управленческого влияния;

устранение отказов в предоставлении грантов из-за совпадения персональных данных заявителей с другими лицами в реестре коррупционеров.

