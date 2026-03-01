Четыре года большой войны: как выросли цены, тарифы и курс валют Сегодня 21:22 — Личные финансы

Четыре года полномасштабной войны оказали существенное влияние как на экономику, так и на повседневную жизнь украинцев. Несмотря на рост зарплат и пенсий, подорожали почти все базовые продукты, горючее, а также электроэнергия. Также существенно подскочил курс доллара и евро.

Стоимость жизни в Украине, Інфографіка: "Слово і діло"

Как изменились макроэкономические показатели и налоги

За четыре года российского вторжения номинальный ВВП Украины вырос на 64,3%: 8 трлн. 967,4 млрд. грн. (как заложено в госбюджете-2026) против 5 трлн. 459,6 млрд. в 2021 году.

Государственный долг Украины увеличился на 238,4%: 9 трлн. 042,68 млрд грн на конец 2025 года против 2 трлн. 672 млрд. на конец 2021-го.

Размер золотовалютных резервов благодаря иностранной помощи вырос на 98,2%: январь 2022 года — 29,09 млрд долларов, январь 2026 — 57,67 млрд долларов.

Также за время вторжения россии увеличились темпы инфляции. В 2021 году уровень инфляции составил 10%, в 2022 году — 26,6%, в 2023 году — 5,1%, в 2024-м — 12%. После этого инфляция сравнительно снизилась, в 2025-м — 8%.

Что произошло с курсом гривны

Накануне вторжения рф курс доллара в Украине составлял 28,89 грн. По состоянию на 25 февраля 2026 года Национальный банк зафиксировал курс доллара на уровне 43,2 грн — на 49,4% больше четырех лет назад.

Курс евро перед большой войной составил 32,9 грн, по состоянию на 25 февраля 2025-го — 50,9 грн (+55%). Курс польского злотого вырос на 67% - 12,09 грн. против 7,23 грн. до большой войны.

Как выросла стоимость коммунальных услуг

На повышение большинства коммунальных тарифов в Украине продолжает действовать мораторий. С 2022 по 2026 год не изменилась стоимость газа (7,96 грн. за кубометр), холодной (16,16 грн. за куб) и горячей воды (97,89 грн. за куб), водоотвода (14,22 грн. за куб) и отопления (1 654,41 грн. за Гкал).

В то же время подскочили тарифы на электроэнергию — на 200%. Теперь тариф для бытовых потребителей составляет 4,32 грн/кВт-час, тогда как в феврале 2022 года он был на уровне 1,44 грн.

Одна из главных причин удорожания света — россия не прекращает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, утрачены значительные объемы генерации, а импорт электроэнергии в январе этого года был рекордным за время вторжения России.

Что касается налогов, то ставка налога на доходы физических лиц осталась на уровне 18%. Минимальный ЕСВ вырос на 33%, максимальный — на 77,4%.

Социальные показатели: пенсии, минималка, безработица

Средняя зарплата по Украине, по данным Госстата, за четыре года выросла на 77,2% - на декабрь 2025 года она составила 30 тысяч 926 грн. Отметим, что перед войной долг по зарплате составил 3,2 млрд грн.

Минимальная зарплата выросла на 33% - 8 647 грн по состоянию на февраль 2026 против 6,5 тысячи в феврале 2022-го. Рост минимальной пенсии составил 34,2% - 2595 грн против 1934 грн.

Число зарегистрированных безработных в Украине, по данным Госстата, сократилось на 70,1% - до 88,3 тысячи на конец 2025 года. Отметим, что эта цифра может не отражать реальную картину из-за значительного количества выехавших из страны граждан.

В то же время, более чем в четыре раза выросла зарплата солдата-контрактника на первой линии обороны и «нуле»: на конец прошлого года она составляла 120 тысяч грн, что на рост на 341,1% больше с периодом до полномасштабной войны (27 208 грн).

Как изменились потребительские цены

За четыре года полномасштабной войны в Украине подорожали практически все базовые продукты. К примеру, батон и хлеб пшеничный выросли в цене на 71,2% и 81,7% соответственно.

Молоко подорожало на 72,7%, свинина — на 85,7%, сало — на 106,7%, яйца — на 86,9%, сахар — на 8,4%, картофель — на 67%, масло подсолнечное — на 43,9%.

Отметим, из базовых продуктов почти не изменилась цена гречки.

При этом значительно выросли цены на горючее. Литр бензина А-95 стоит в Украине в среднем 59,28 грн (+88,5%), литр дизеля — 58,91 грн (+94,3%), литр автогаза — 38,05 грн (+100).

