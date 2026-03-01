Что изменится для украинцев с 1 марта Сегодня 10:17 — Личные финансы

Что изменится для украинцев с 1 марта, Фото: freepik

Начало весны принесет украинцам ряд важных изменений, касающихся индексации пенсий, новых правил Национального кешбэка, выплат семьям погибших военных, пересмотра тарифов мобильной связи и т. д.

Finance.ua рассказывает, какие изменения ждут украинцев с 1 марта.

Индексация пенсий

С 1 марта большинству пенсионеров выплаты проиндексируют на 12,1%. Показатель индексации на 4% превышает уровень инфляции в прошлом году.

Перерасчет произойдет автоматически и охватит большинство основных видов пенсий, в частности:

пенсии по возрасту;

военные пенсии;

пенсии по инвалидности;

пенсии в связи с потерей кормильца;

специальные пенсии бывших работников органов местного самоуправления;

пенсии государственных служащих;

пенсии научных работников.

Также будут проиндексированы минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий. Кроме того, индексация будет касаться страховых выплат гражданам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве.

пенсии вырастут по меньшей мере на 100 гривен и не более чем на 2595 гривен. Как уточнили в Министерстве социальной политики, после перерасчета

В то же время для трех категорий пенсии останутся неизменными . Это касается:

пенсионеров, чьи выплаты уже повышали до минимального гарантированного уровня для самых уязвимых;

тех, кому выплачивают максимальную пенсию в размере 25 950 грн;

получателей спецпенсий (прокуроры и судьи в отставке).

Национальный кешбэк будет работать по-новому

Кабмин обновил условия программы «Национальный кешбэк». До 28 февраля 2026 года действовала единая ставка — 10% на все. С 1 марта заработает новая дифференцированная система от 5 до 15%.

Процент кэшбека зависит от категории товара.

15% кешбэка — на украинские товары в категориях, где импорт в потребительской корзине превышает 35%:

непродовольственные товары: одежда, обувь, косметика, бытовая химия, товары для дома, ремонта и животных, канцелярия;

отдельные продукты: творог и сыры, некоторые виды макарон и круп.

5% — на украинские товары в категориях, где импорт в потребительской корзине ниже 35%:

хлеб, мясо, молочная продукция (кроме сыров), яйца, растительное масло;

овощи, фрукты, рыба, консервы;

сладости, снеки, напитки, соусы;

лекарства и товары для сада.

Возрастут выплаты семьям погибших военных

С 1 марта 2026 года в Украине возрастет размер адресного пособия семьям защитников и защитниц, погибших или пропавших без вести во время защиты Украины от российской агрессии.

Минимальная пенсионная выплата на каждого нетрудоспособного члена семьи из числа родителей, жены или мужа погибших защитников и защитниц, а также на одного ребенка погибшего военнослужащего, которому вместо пенсии назначена государственное социальное пособие, составит не менее 12 810 грн на человека. Минимальный размер такой выплаты составляет 7 800 грн.

Для семей, в которых пособие назначено для двух и более членов семьи погибшего защитника или защитницы (кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа), минимальный размер выплаты возрастет до 10 020 грн на каждого члена семьи вместо действующих 6 100 грн.

Что будет с долларом в начале весны

Вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов заявил , что начало весны может стать чувствительным периодом для валютного рынка Украины. В то же время, оснований для потери контроля над курсом пока нет.

По базовому сценарию, в начале весны, а именно в марте, валютный рынок будет оставаться напряженным, но контролируемым.

42,8−43,8 грн. По оценкам эксперта, курс доллара США будет колебаться в пределах

Риск краткосрочных колебаний сохраняется, однако предпосылок для резкого и неконтролируемого ослабления гривны пока нет.

Некоторые банкноты будут изъяты из обращения

Со 2 марта 2026 года банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003—2007 годов прекратят быть средством платежа и будут окончательно изъяты из наличного обращения.

После этой даты ими нельзя будет рассчитываться наличными. Торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и другие финансовые учреждения не будут принимать такие банкноты для платежей.

Стоимость горючего

По словам аналитика консалтинговой компании Нафторынок Александра Сиренко, мировые цены на нефть в течение февраля выросли почти на 10% и именно этот фактор будет определять ситуацию на украинских АЗС в марте 2026 года.

Удорожание нефти напрямую влияет на импорт горючего, ведь Украина почти полностью закупает нефтепродукты в Европе по мировым котировкам.

«За месяц нефть прибавила почти 10%. Это не означает, что бензин или дизель автоматически подорожают на 10%, ведь в литре горючего есть налоговая составляющая. Но предпосылки для роста есть», — объяснил Сиренко.

По его прогнозу, в марте возможен рост цен на бензин и дизель в пределах около 1 грн за литр. В то же время ситуация остается зависимой от дальнейшей динамики котировок нефти и валютного курса.

Изменения для украинцев в Польше

Медицинская помощь

С 5 марта 2026 года бесплатный доступ к медицине в Польше сохранится только для отдельных категорий беженцев. Для большинства украинцев со статусом UKR медицинские услуги будут предоставляться при уплате взносов на медицинское страхование.

Право на бесплатные медицинские услуги без дополнительных условий будут иметь следующие категории граждан Украины:

совершеннолетние граждане Украины, пострадавшие от пыток или изнасилования;

дети и подростки;

беременные женщины;

женщины после родов;

лица со справкой проживания в коллективном заведении размещения.

Часть безвозмездных медицинских услуг для украинцев будет отменена. В частности, речь идет о лечении бесплодия и операциях по удалению катаракты.

Новые правила легализации пребывания украинцев

Также президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон , который меняет условия поддержки беженцев из Украины. Теперь вместо отдельного специального режима помощи все инструменты интегрируют в общий Закон о предоставлении защиты иностранцам. Документ вступает в силу 5 марта 2026 года.

Согласно новым положениям, легальность пребывания лиц, выехавших из Украины из-за войны, а также граждан Украины, документы которых продолжали в связи с конфликтом, сохраняется. Они могут подать заявление на получение легального статуса пребывания до 4 марта 2027 года.

Одним из ключевых изменений является введение обязанности подать заявление на получение номера PESEL UKR в течение 30 дней с момента въезда в Польшу. В случае непредставления заявления в этот срок временная защита будет прекращаться, что будет трактоваться как отказ от этой формы поддержки.

Кому из пенсионеров в Польше могут «урезать» выплаты

С начала марта 2026 года в Польше вступят в силу новые лимиты дополнительного дохода для лиц, получающих досрочные пенсии или пенсии по инвалидности.

Повышение порогов означает более широкие возможности для подработки, однако превышение установленных границ может привести к существенному уменьшению выплат или их временному прекращению.

Соответственно, с 1 марта 2026 года будут действовать следующие пределы:

более 6438,50 злотых брутто (70% средней зарплаты) — пенсия будет уменьшена;

брутто (70% средней зарплаты) — пенсия будет уменьшена; более 11 957,20 злотых (130%) — выплаты могут быть временно приостановлены.

Если доход превышает нижний порог, но не достигает верхнего, пенсию уменьшат на сумму превышения. В то же время действует ограничение: сокращение не может превышать 989,41 злотых для пенсий по возрасту и в случае полной нетрудоспособности.

Лимиты не применяются к лицам, достигшим общего пенсионного возраста:

60 лет — для женщин;

65 лет — для мужчин.

Они могут получать дополнительный доход без ограничений.

Повышение тарифов мобильных операторов

На 1 марта запланирована следующая волна повышения тарифных планов Киевстар. Изменения произойдут в архивных тарифных планах:

Смачный;

Киевстар Комфорт 2018;

LOVE UA Базовый;

LOVE UA Свобода/Свобода 2022;

Безлим Соцсети;

Без меж lite;

Твій Улюблений.

Стоимость пакета услуг будет повышена на 50−90 грн. Соответственно, будет увеличено количество Гб для роуминга внутри услуги Roam Like At Home.

Также с 1 марта увеличится стоимость отдельных услуг.

С 5 марта 2026 года Vodafone повысит стоимость пакетов услуг в следующих тарифных планах:

Joice: 260 — 330 грн/4 недели

Joice Start 2023: 260 грн — 330 грн/4 недели

SuperNet Start+: 260 грн — 330 грн/месяц

Joice Start: 270 грн — 340 грн/4 недели

Joice Start Special: 270 грн — 340 грн/4 недели

Turbo: 270 грн — 340 грн/месяц

Joice PRO: 330 грн — 400 грн/4 недели

Joice PRO 2023: 320 грн — 390 грн/4 недели

SuperNet Pro: 340 грн — 400 грн/месяц

Joice MAX 2023: 390 грн — 450 грн/4 недели

Joice MAX: 450 грн — 520 грн/4 недели

SuperNet Unlim: 470 грн — 520 грн/месяц

Light+: 185 грн — 230 грн/4 недели

SuperNet Pro+ 2021: 310 — 380 грн/месяц

SuperNet Turbo 4G: 250 — 320 грн/4 недели

SuperNet Turbo 2019: 250 — 320 грн/месяц.

Новые формы отчетности для производителей и продавцов подакцизных товаров

С 1 марта 2026 года субъекты хозяйствования, занятые в сфере производства и обращения подакцизных товаров, будут подавать отчетность по обновленным формам.

Ежемесячно отчетность подается в территориальные органы ГНС:

по обновленной Форме № 1-ОП (месячная) — производителями спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, осуществляющих производство и/или ввоз на таможенную территорию Украины, вывоз за пределы таможенной территории Украины табачного сырья;

по обновленной Форме № 1-ОП (месячная) — субъектами хозяйствования, осуществляющими оптовую торговлю спиртом этиловым, спиртовыми дистиллятами, биоэтанолом, алкогольными напитками, табачными изделиями, табачным сырьем, табаком, промышленными заменителями табака, жидкостями, используемыми в соответствующей продукции.

Ежегодно отчетность подается: по обновленной Форме № 1-ОП (годовая)

малыми производствами пива, дистиллятов и винодельческой продукции;

субъектами хозяйствования, занятых выращиванием табака, с возможностью отображения объемов выращивания и посевных площадей.

Переход на летнее время

В 2026 году переход на летнее время состоится 29 марта в 3:00 по местному времени.

Большинство современных гаджетов автоматически обновят время, в то время как механические часы придется перевести вручную.

