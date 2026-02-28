ТОП-5 советов начинающим предпринимателям по безопасному хранению денег
На счетах предпринимателей хранятся значительные суммы. Именно поэтому вопрос защиты финансов крайне важен для стабильности бизнеса. Эксперты рекомендуют разделять личные и предпринимательские счета, проверять надежность банка и формировать резервный фонд.
Советы начинающим предпринимателям по безопасному хранению средств
Разделяйте личные и предпринимательские средства
Прежде всего, необходимо открыть отдельный счет для бизнес-операций, на который предприниматель будет получать оплату за товары или услуги. Для собственных нужд используйте личный счет.
Специалисты отмечают, что принимать оплату за товары или услуги на личную банковскую карту — это нарушение законодательства.
Проверяйте надежность банка
Перед открытием счета в банке убедитесь в его надежности.
Важно выбирать банки, являющиеся участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Проверьте финансовую отчетность банка на сайте НБУ, его структуру собственности и рейтинг.
Условия договоров и тарифы должны быть прозрачными, без скрытых комиссий и непонятных инструментов.
Еще один признак надежного банка — безопасность и сервис: двухфакторная аутентификация, защита данных и круглосуточная поддержка клиентов.
Формируйте финансовую «подушку безопасности»
Резервный фонд на 3−6 месяцев расходов помогает бизнесу выдержать непредвиденные ситуации и кризисные периоды, обеспечивая стабильность работы.
Диверсификация средств
Эксперты советуют распределять средства между разными банками и инструментами, особенно если используете счета для операционной деятельности, формирование резервного фонда или накопление средств на развитие бизнеса.
Знайте о государственных гарантиях
Во время военного положения Фонд гарантирования вкладов обеспечивает 100% возмещение вкладов ФЛП в случае неплатежеспособности банка.
Через 3 месяца после завершения военного положения максимальная сумма компенсации составит 600 тыс. грн независимо от количества счетов.
