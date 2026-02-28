ТОП-5 советов начинающим предпринимателям по безопасному хранению денег Сегодня 12:08 — Личные финансы

Бизнесмен в очках сидит за столом в кафе с ноутбуком во время разговора по телефону, Фото: freepik

На счетах предпринимателей хранятся значительные суммы. Именно поэтому вопрос защиты финансов крайне важен для стабильности бизнеса. Эксперты рекомендуют разделять личные и предпринимательские счета, проверять надежность банка и формировать резервный фонд.

Об этом пишут специалисты «Финкульта».

Советы начинающим предпринимателям по безопасному хранению средств

Разделяйте личные и предпринимательские средства

Прежде всего, необходимо открыть отдельный счет для бизнес-операций, на который предприниматель будет получать оплату за товары или услуги. Для собственных нужд используйте личный счет.

Специалисты отмечают, что принимать оплату за товары или услуги на личную банковскую карту — это нарушение законодательства.

Проверяйте надежность банка

Перед открытием счета в банке убедитесь в его надежности.

Важно выбирать банки, являющиеся участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Проверьте финансовую отчетность банка на сайте НБУ, его структуру собственности и рейтинг.

Условия договоров и тарифы должны быть прозрачными, без скрытых комиссий и непонятных инструментов.

Еще один признак надежного банка — безопасность и сервис: двухфакторная аутентификация, защита данных и круглосуточная поддержка клиентов.

Формируйте финансовую «подушку безопасности»

Резервный фонд на 3−6 месяцев расходов помогает бизнесу выдержать непредвиденные ситуации и кризисные периоды, обеспечивая стабильность работы.

Диверсификация средств

Эксперты советуют распределять средства между разными банками и инструментами, особенно если используете счета для операционной деятельности, формирование резервного фонда или накопление средств на развитие бизнеса.

Знайте о государственных гарантиях

Во время военного положения Фонд гарантирования вкладов обеспечивает 100% возмещение вкладов ФЛП в случае неплатежеспособности банка.

Через 3 месяца после завершения военного положения максимальная сумма компенсации составит 600 тыс. грн независимо от количества счетов.

