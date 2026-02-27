Семьи пропавших без вести будут получать выплаты по-новому: Минобороны объяснило новые правила Сегодня 19:00 — Личные финансы

Семьи пропавших без вести и погибших воинов получат одинаковую выплату от государства

Верховная Рада установила единый предельный размер выплат семьям погибших и пропавших без вести военнослужащих на уровне 15 млн грн. Теперь семьи пропавших без вести и погибших воинов получат одинаковую выплату от государства.

В Министерстве обороны объяснили , что меняется.

«Семьи погибших и пропавших без вести военнослужащих нуждаются в справедливой социальной поддержке. В то же время этот вопрос достаточно чувствителен. Семьи погибших не должны получить меньше, чем семьи военных, которые считались пропавшими без вести. Именно поэтому на государственном уровне установлена ​​единая предельная сумма выплат, как для семей пропавших без вести, так и погибших защитников Украины», — говорится в сообщении.

Причины изменений

В Минобороны отмечают, что предварительный механизм выплат создавал разницу между семьями военных в зависимости от обстоятельств установления факта гибели.

В настоящее время семьи погибших воинов получают сумму меньше, чем семьи тех, кто пропал без вести, а затем был признан погибшим., mod.gov.ua

В случае предоставления военнослужащему статуса пропавшего без вести его семья получала полностью или частично ежемесячное денежное довольствие. После подтверждения гибели дополнительно выплачивалось единовременное пособие в размере 15 млн грн.

В то же время, семьи военнослужащих, гибель которых была подтверждена сразу, получали только разовую выплату в размере 15 млн грн.

«Такой подход безусловно несправедлив к семьям военнослужащих, которых сразу признали погибшими. Именно поэтому Верховная Рада Украины 25 февраля приняла изменения в законодательство», — пояснили в министерстве.

Как будет работать новый механизм

Семьи пропавших без вести военных продолжат получать их денежное довольствие. Но при признании таких военнослужащих погибшими, их родные получат разницу между суммой ранее выплаченных средств и предельной суммой выплат — 15 млн грн.

Семьи погибших и пропавших военных получат одинаковые выплаты, mod.gov.ua

Если военный написал личное распоряжение — все средства будут начисляться указанному лицу.

В противном случае часть денежного довольствия хранится на депонированном счете и впоследствии выплачивается ему или родным. При возвращении военнослужащего все начисленные деньги остаются у него. Если общая сумма выплат превысила 15 млн. грн. до изменений в законодательстве, то разницу возвращать не нужно.

Детали законопроекта № 13646

25 февраля Верховная Рада приняла законопроект № 13646 о социальной защите военных. Документ предусматривает гарантии обеспечения военнослужащих при прохождении службы.

В частности, военные будут иметь право на:

денежное довольствие;

медицинское обслуживание;

продовольственное и вещевое обеспечение;

отпуска по семейным обстоятельствам;

лечение и реабилитацию по решению военно-врачебной комиссии;

обеспечение жильем на период службы;

бесплатный проезд;

почтовая связь.

После завершения службы военнослужащие получают право вернуться на прежнее место работы или на должность не ниже той, которую они занимали до призыва.

Также предусмотрены:

выплата пособия в размере средней заработной платы после постановки на воинский учет;

возможность профессиональной адаптации;

зачисление периода службы в страховой и трудовой стаж;

право на ежегодный отпуск уже в первый год после трудоустройства.

Закон устанавливает единый подход к выплатам семьям погибших и пропавших без вести военнослужащих. Ранее семьи погибших военных получали единовременное пособие в размере 15 млн грн, а семьи пропавших без вести — ежемесячные выплаты около 120 тыс. грн. Согласно новому подходу, общий объем помощи составит 15 млн. грн.

В случае если военнослужащий считается пропавшим без вести, его семья будет получать ежемесячные выплаты. После подтверждения гибели семьи будут выплачивать средства таким образом, чтобы общая сумма пособия составляла 15 млн грн.

