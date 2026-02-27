Военным определили размер компенсаций за аренду жилья Сегодня 16:14 — Недвижимость

Военные могут получить компенсацию за аренду жилья, если у них нет собственного жилья в месте службы

Министерство обороны Украины определило размеры денежной компенсации для военнослужащих ВСУ, которые снимают жилье во время прохождения службы.

Компенсация назначается, если у военнослужащего нет собственного жилья в месте службы.

Сколько выплатят

В 2026 году денежная компенсация составляет:

Киев — 4560 грн;

областные центры — 3420 грн;

другие населенные пункты — 2280 грн.

Если у военнослужащего три и более членов семьи, суммы увеличиваются в 1,5 раза.

Кто имеет право на компенсацию

Компенсацию могут получить:

военнослужащие Вооруженных сил Украины

представители других составляющих Сил обороны

Она предоставляется только при отсутствии собственного жилья в месте службы.

Читайте также ВР приняла законопроект о соцзащите военных: о чем идет речь

Как определяют размер компенсации

Размер выплат ежегодно устанавливает Министерство обороны с учетом имеющегося финансового ресурса в смете.

Порядок назначения и выплаты регулируется:

Постановлением Кабмина от 26 июня 2013 г. № 450 (с изменениями)

Инструкцией Министерства обороны от 31 июля 2018 г. № 380 (с изменениями)

Ранее мы объясняли , кто из военных может получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в 2026 году, каков ее размер и как ее оформить.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.