Военным определили размер компенсаций за аренду жилья

Недвижимость
Военные могут получить компенсацию за аренду жилья, если у них нет собственного жилья в месте службы
Министерство обороны Украины определило размеры денежной компенсации для военнослужащих ВСУ, которые снимают жилье во время прохождения службы.
Компенсация назначается, если у военнослужащего нет собственного жилья в месте службы.

Сколько выплатят

В 2026 году денежная компенсация составляет:
  • Киев — 4560 грн;
  • областные центры — 3420 грн;
  • другие населенные пункты — 2280 грн.
Если у военнослужащего три и более членов семьи, суммы увеличиваются в 1,5 раза.

Кто имеет право на компенсацию

Компенсацию могут получить:
  • военнослужащие Вооруженных сил Украины
  • представители других составляющих Сил обороны
Она предоставляется только при отсутствии собственного жилья в месте службы.
Как определяют размер компенсации

Размер выплат ежегодно устанавливает Министерство обороны с учетом имеющегося финансового ресурса в смете.
Порядок назначения и выплаты регулируется:
  • Постановлением Кабмина от 26 июня 2013 г. № 450 (с изменениями)
  • Инструкцией Министерства обороны от 31 июля 2018 г. № 380 (с изменениями)
Ранее мы объясняли, кто из военных может получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в 2026 году, каков ее размер и как ее оформить.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
МиноборониАренда жилья
