Военным определили размер компенсаций за аренду жилья
Министерство обороны Украины определило размеры денежной компенсации для военнослужащих ВСУ, которые снимают жилье во время прохождения службы.
Компенсация назначается, если у военнослужащего нет собственного жилья в месте службы.
Сколько выплатят
В 2026 году денежная компенсация составляет:
- Киев — 4560 грн;
- областные центры — 3420 грн;
- другие населенные пункты — 2280 грн.
Если у военнослужащего три и более членов семьи, суммы увеличиваются в 1,5 раза.
Кто имеет право на компенсацию
Компенсацию могут получить:
- военнослужащие Вооруженных сил Украины
- представители других составляющих Сил обороны
Она предоставляется только при отсутствии собственного жилья в месте службы.
Как определяют размер компенсации
Размер выплат ежегодно устанавливает Министерство обороны с учетом имеющегося финансового ресурса в смете.
Порядок назначения и выплаты регулируется:
- Постановлением Кабмина от 26 июня 2013 г. № 450 (с изменениями)
- Инструкцией Министерства обороны от 31 июля 2018 г. № 380 (с изменениями)
Ранее мы объясняли, кто из военных может получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в 2026 году, каков ее размер и как ее оформить.
