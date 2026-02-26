До 80% за два года: где больше всего вырастут цены на недвижимость после войны Сегодня 20:38 — Недвижимость

Недвижимость в Одессе значительно подорожает после окончания войны, говорят эксперты

Несмотря на войну, в отдельных городах Украины цены на первичном рынке не снижаются, а постепенно растут. Именно такие локации аналитики считают потенциальными лидерами резкого удорожания жилья после завершения боевых действий. Среди главных кандидатов — Одесса.

Об этом говорится в материале « РБК-Украина «.

Накопленный спрос и дефицит жилья

После войны Украину ожидает масштабное перемещение населения. Часть людей вернется домой, но многие будут выбирать экономически активные и безопасные регионы. Это создаст дополнительный спрос на жилье.

В то же время, строительная отрасль не сможет быстро его удовлетворить. До полномасштабного вторжения страна почти десять лет наращивала объем строительства до 8−11 млн кв. м в год. Сейчас рынок работает примерно на 60% довоенного уровня, а дефицит работников превышает треть.

После войны конкуренция за рабочую силу только усилится — одновременно придется восстанавливать инфраструктуру, промышленность и жилищный фонд. Это означает, что предложение будет расти медленно, а дефицит квартир может сохраняться годами.

Почему именно Одесса

Аналитики указывают, что ключевую роль играет не только курортный статус города, но и его экономическое значение.

До войны через морские порты проходило более 70% украинского экспорта. Возобновление полноценной работы портов станет одним из государственных приоритетов.

Читайте также Недвижимость на западе Украины: что происходит на рынке

Оживление морской логистики повлечет за собой развитие банковского сектора, сервисных компаний и бизнеса, связанного с экспортом. А рост занятости и доходов населения напрямую влияет на спрос на жилье.

Ограниченная застройка у моря

Одесса сочетает функции крупного делового центра и курортного города. В то же время земельные участки у побережья фактически ограничены.

Новые проекты в таких локациях появляются редко, а каждый новый объект автоматически получает ценовую прибавку.

На подобных рынках цены растут не постепенно, а рывками, когда на ограниченное количество квартир резко увеличивается спрос.

Что показывает международный опыт

Мировая практика свидетельствует, что после военных конфликтов стратегические прибрежные регионы часто дорожают быстрее средних показателей по стране.

После стабилизации на Балканах выросли цены на жилье у моря, а в Израиле периоды снижения рисков безопасности сопровождались ускоренным подорожанием недвижимости в ключевых городах.

Экономическая логика проста: инвестиции возвращаются туда, где есть безопасность, бизнес-активность и ограниченное предложение.

Прогноз цен

В условиях стабильного мира Одесса может стать одним из самых динамичных рынков страны.

В первые полгода после окончания войны цены на жилье могут вырасти на 20−40%. В течение двух лет подорожание потенциально может достичь 80%, а в премиальном сегменте у моря фактически удвоиться за несколько лет.

Даже осторожный сценарий предполагает рост по меньшей мере на треть. Главный фактор — не недостаток покупателей, а невозможность быстро закрыть накопленный дефицит жилья.

Ранее мы сообщали , как собрать на первый взнос на квартиру за 5 лет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.