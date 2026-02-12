0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-5 городов Украины, где жилье подорожало больше всего (инфографика)

Недвижимость
17
Рынок недвижимости продолжает расти, несмотря на вызовы военного времени
Рынок недвижимости продолжает расти, несмотря на вызовы военного времени
Аналитический центр ЛУН обнародовал свежие данные о стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке Украины по состоянию на февраль 2026 года. Статистика показывает значительный ценовой разрыв между регионами. Рассказываем, где цены на квартиры выросли самыми высокими темпами.
За последний год рынок недвижимости продемонстрировал устойчивую тенденцию роста, особенно в западных и центральных областях. Пока Киев удерживает статус дорогого города по стоимости однушек, другие областные центры устанавливают рекорды по скорости прироста цен.
Эти данные будут полезны для инвесторов и девелоперов, поскольку позволяют выявить города с высокой динамикой капитализации и оценить потенциальную доходность вложений по сравнению с порогом входа в разных регионах.

Где жилье подорожало больше всего

Согласно данным ЛУН, пятерка городов с наибольшим приростом цены на 1-комнатные квартиры за год выглядит так:
  1. Ровно — абсолютный лидер, где цена выросла на $11 600;
  2. Киев — стоимость увеличилась на $10 200;
  3. Одесса — здесь недвижимость прибавила в цене $9 500;
  4. Ужгород — удорожание однушек составило $6 000;
  5. Винница — замыкает топ с показателем +$5 700.
ТОП-5 городов Украины, где жилье подорожало больше всего (инфографика)

Самые дорогие vs самые дешевые регионы

Если говорить о ценах (а не темпах их роста), то на февраль 2026 года наблюдается четкое распределение стоимости жилья в зависимости от удаленности от зоны боевых действий и экономической активности регионов.
Самые дорогие города Украины (средняя цена за 1-комнатную квартиру):
  • Киев — $70 000;
  • Львов — $69 500;
  • Ужгород — $66 000;
  • Ровно — $56 200;
  • Черновцы — $57 900.
Читайте также
Наиболее доступное жилье — на востоке и юге страны, где цены остаются значительно ниже. Наименьшая стоимость однокомнатных квартир зафиксирована в следующих городах:
  • Запорожье — $15 500;
  • Николаев — $20 500;
  • Харьков — $23 000;
  • Суммы — $23 500.
ТОП-5 городов Украины, где жилье подорожало больше всего (инфографика)
Ранее мы сообщали, что аналитики Dim. Ria также зафиксировали наибольший рост цены на квартиры в новостройках именно в Ровенской области (+3,4% за месяц) — до 937 долл. за квадратный метр.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Жилая недвижимостьКвартираЦены на квартиры
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems