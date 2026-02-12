ТОП-5 городов Украины, где жилье подорожало больше всего (инфографика) Сегодня 13:04 — Недвижимость

Рынок недвижимости продолжает расти, несмотря на вызовы военного времени

Аналитический центр ЛУН обнародовал свежие данные о стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке Украины по состоянию на февраль 2026 года. Статистика показывает значительный ценовой разрыв между регионами. Рассказываем, где цены на квартиры выросли самыми высокими темпами.

За последний год рынок недвижимости продемонстрировал устойчивую тенденцию роста, особенно в западных и центральных областях. Пока Киев удерживает статус дорогого города по стоимости однушек, другие областные центры устанавливают рекорды по скорости прироста цен.

Эти данные будут полезны для инвесторов и девелоперов, поскольку позволяют выявить города с высокой динамикой капитализации и оценить потенциальную доходность вложений по сравнению с порогом входа в разных регионах.

Где жилье подорожало больше всего

Согласно данным ЛУН, пятерка городов с наибольшим приростом цены на 1-комнатные квартиры за год выглядит так:

Ровно — абсолютный лидер, где цена выросла на $11 600; Киев — стоимость увеличилась на $10 200; Одесса — здесь недвижимость прибавила в цене $9 500; Ужгород — удорожание однушек составило $6 000; Винница — замыкает топ с показателем +$5 700.

Самые дорогие vs самые дешевые регионы

Если говорить о ценах (а не темпах их роста), то на февраль 2026 года наблюдается четкое распределение стоимости жилья в зависимости от удаленности от зоны боевых действий и экономической активности регионов.

Самые дорогие города Украины (средняя цена за 1-комнатную квартиру):

Киев — $70 000;

Львов — $69 500;

Ужгород — $66 000;

Ровно — $56 200;

Черновцы — $57 900.

Наиболее доступное жилье — на востоке и юге страны, где цены остаются значительно ниже. Наименьшая стоимость однокомнатных квартир зафиксирована в следующих городах:

Запорожье — $15 500;

Николаев — $20 500;

Харьков — $23 000;

Суммы — $23 500.

наибольший рост цены на квартиры в новостройках именно в Ровенской области (+3,4% за месяц) — до 937 долл. за квадратный метр.

