Де в Україні найдешевше житло у новобудовах та на вторинці (інфографіка) Сьогодні 15:07 — Нерухомість

Найнижчі ціни на "квадрат" нового житла - в Сумській та Запорізькій областях

Вибір житла в Україні — це складний компроміс між ціною та безпекою. Поки в західних регіонах та столиці ціни «кусаються», у прифронтових областях можна знайти досить дешеві варіанти. Проте за таку економію доведеться платити спокоєм через безпекові ризики.

середні ціни, пропозицію та попит на первинному та вторинному ринку житла України. Із посиланням на свіжу аналітику Dim.Ria розповідаємо про, пропозицію та попит на первинному та вторинному ринку житла України.

Квартири у новобудовах

Ціни

Середня вартість квадратного метра в новобудовах за місяць змінювалась у межах 1−3% залежно від регіону.

Найбільше зростання аналітики зафіксували у Рівненській області — +3,4%. Водночас найбільше падіння за місяць — у Харківській області (-3%).

Де найдешевше?

Якщо говорити про нову забудову, то найнижчу середню вартість за метр квадратний пропонують забудовники в Сумській та Запорізькій областях — лише $571 за кв.м.

Трохи дорожче обійдеться новобудова у Миколаєві ($673 за кв. м) та Чернігові ($680 за кв. м).

Де найдорожче?

Натомість найдорожчі «квадрати» від забудовників пропонують у столиці, яка утримує першість із цінником $1 418. Також високу планку тримають Львівська область ($1 191), Кіровоградська ($1 159) та Дніпропетровська області ($1 139).

Пропозиція і попит

У січні працювали 83% відділів продажу новобудов — показник не змінився порівняно з попереднім місяцем. За місяць в експлуатацію ввели 37 нових будинків (76 секцій). Найбільше — у Київській області (27 секцій, з них 2 — у Києві). Також активними були Вінницька, Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська області.

Попит на новобудови за місяць (грудень 2025 — січень 2026) був нерівномірним. Зростання зафіксували у Тернопільській (+9%) та Черкаській (+7%) областях. Найбільше зниження попиту відбулося у Волинській (-40%), Хмельницькій (-32%) та Рівненській (-30%).

Вторинний ринок

Ціни

За даними Dim. Ria, у деяких регіонах середні ціни на вторинку впали аж до -17%, тоді як західні області продовжують дорожчати.

Найвищі темпи зростання — у Волинській та Дніпропетровській (+6%), Івано-Франківській та Львівській (+5%) областях.

Де найдешевше?

Абсолютним лідером за доступністю є Запоріжжя, де однокімнатну квартиру можна придбати у середньому за $16 000.

Також до списку бюджетних варіантів потрапили Херсонська область (середня вартість однокімнатки — $17 000), Сумська та Миколаївська області (по $19 000).

Де найдорожче?

Передбачувано, найвищі ціни на вторинці зафіксовані у Києві — в середньому $87 000 за однокімнатну квартиру.

Слідом ідуть Львівська область ($73 000) та Закарпаття ($70 000).

Пропозиція і попит

Кількість оголошень на вторинному ринку в січні знову скоротилась. Найбільше падіння — у Києві (-20%), Кіровоградській (-14%) та Черкаській (-10%) областях.

Попит на вторинне житло у січні зростав майже по всій країні. Найбільше — в Івано-Франківській (+26%), Тернопільській (+26%) та Вінницькій (+20%) областях.

Зниження попиту зафіксували у Хмельницькій (-17%), Миколаївській (-9%) областях та Києві (-8%).

Раніше ми повідомляли, що передмістя Києва перестає бути «спальним поясом» і все частіше сприймається як повноцінна альтернатива житлу у столиці — про це свідчать і ціни на житло там.

