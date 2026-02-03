Як зібрати на перший внесок на квартиру за 5 років Сьогодні 10:40 — Нерухомість

Умови за іпотекою, держпрограмами та розстрочками від забудовника суттєво відрізняються

Finance.ua вирішив проаналізувати, які можуть бути стратегії накопичення необхідної суми протягом п’ятирічного періоду.

Згідно з опитуванням платформи OLX Нерухомість, понад половина українців планує придбати квартиру 2026 року чи протягом найближчих 5 років. Третина українців збирається купити нерухомість у кредит, приблизно стільки ж ― за власні кошти чи хоче скористатися державними програмами. Тобто більшості українців доведеться збирати кошти на перший внесок.

Умови іпотек, державних програм та розстрочок від забудовника

Для купівлі житла в кредит українцям доступні три основні інструменти фінансування: банківські іпотечні кредити, державна підтримка та розстрочка від забудовників.

Програма Ставка,% річних Сума кредиту Перший внесок Термін Додаткові умови «єОселя» 3 (6) або 7 (10) до 6 млн грн від 20% (або від 10% для молоді до 25 років) до 20 років Мінімальна ставка 3% актуальна для військових, правоохоронців, медиків, педагогів і науковців. 3% та 7% чинні перші 10 років іпотеки, з 11-го ― +3% до ставки. Є вимоги до віку житла та його площі Іпотека на ринкових умовах 6,99−24,7 до 10 млн грн від 20% до 20 років (рідше ― до 25−30 років) Умови відрізняються у різних банках Розстрочка від забудовника Без відсотків чи з мінімальними Залежить від вартості об’єкта Зазвичай від 30% (може бути в межах 10−50%) Найчастіше до 3 років Умови відрізняються у різних забудовників Кредит для молоді 7% не фіксована від 6% до 20 років Кредит для подружжя до 35 років, позичальниківодинаків до 36 років, науковців до 40 років Іпотека для маріупольців 3 до 30 млн грн 3−6% до 30 років Іпотека для ВПО з Маріупольської міської територіальної громади

Українці, що мають житло на окупованих територіях чи те, яке було зруйноване внаслідок війни, можуть отримати житловий сертифікат за програмою «єВідновлення». Ним можна оплатити квартиру, будинок чи перший внесок за державною програмою «єОселя», якщо державної компенсації не вистачає на оплату обраного об’єкта. Сума розраховується індивідуально і залежить від площі зруйнованого житла, вартості квадратного метра на вторинному ринку, року забудови, кількості кімнат і регіонального коефіцієнта. Середня сума житлового сертифіката станом на кінець 2025 року складала 1,4 млн грн.

Скільки коштують квартири на початку 2026 року

Вартість житла суттєво відрізняється в обласних центрах і малих містах, на первинному і вторинному ринках, в центрі міста й на околицях. Розглянемо приблизні ціни у великих містах на початку 2026 року. До уваги братимемо об’єкти первинного і вторинного ринку.

Київ

У столиці традиційно одні з найдорожчих квартир. Спочатку подивимося на вартість об’єктів на первинному ринку. Ціни тут і надалі в матеріалі актуальні станом на кінець січня 2026 року.

Візьмемо за приклад однокімнатну квартиру в ЖК Polar Park вартістю 1,93 млн грн, яку можна взяти в розстрочку без відсотків. За умови 30% першого внеску і розстрочки на рік, щомісячний платіж складатиме 112 тис. 583 гривні.

Забудовник ЖК Вартість, грн Перший внесок Термін Stolitsa Group H2O 2 кімнати ― від 3,62 млн;3 кімнати ― від 4,24 млн від 30% до 3 років Standard One Прибутковий будинок S1 Obolon 1 кімната ― від 3,85 млн;2 кімнати ― від 5,56 млн від 40% до травня 2027 року Saga Developmentта BGV-Development BOSTON Creative House 1 кімната ― від 2,96 млн;2 кімнати ― від 3,54 млн;3 кімнати ― від 5,29 млн від 30% до 3 років 450 GROUP Прибутковий будинок Мі6 1 кімната ― від 2,77 млн від 50% на 1 рік KSM-GROUP Кришталеві джерела 1 кімната ― від 1,35 млн;2 кімнати ― від 3,2 млн;3 кімнати ― від 4,03 млн від 50% на 2 роки КАН Девелопмент Файна Таун 1 кімната ― від 3,66 млн;2 кімнати ― від 5,19 млн;3 кімнати ― від 7,68 млн від 10% до 7 років Інтергал-Буд Polar Park 1 кімната ― від 1,93 млн;2 кімнати ― від 3 млн від 30% на 3 роки

Якщо ж її «розтягнути» на 36 місяців, то сума щомісячного платежу зменшиться до 37 528 грн. Це трохи менше середньої зарплати у Києві за даними на листопад 2025 року ― 40 633 грн.

Щоб назбирати на перший внесок протягом 5 років, треба щомісяця відкладати по 9 650 грн.

У кінці 2025 року середня вартість однокімнатної квартири у столиці на вторинному ринку складала 68 тис. доларів (2 902 713,28 грн за курсом на 26 січня 2026 року), двокімнатної ― 110 тис. доларів (4 695 565,60 грн), а трикімнатної ― 160 тис. доларів (6 829 913,60 грн). Такі цифри вказані у дашборді ЛУН. Найдорожчі квартири ― у Печерському (від 127 тис. доларів), Шевченківському (від 83,5 тис. доларів) та Голосіївському (від 76,3 тис. доларів) районах.

Дніпро

У Дніпрі попит на купівлю житла залишається обмеженим через близькість до фронту. Водночас ринок нерухомості «рухається», зокрема завдяки програмам державної підтримки, зазначила Finance.ua рієлторка Вікторія Момотенко. Швидко купують квартири власники житлового сертифіката «єВідновлення». За умовами програми угоду купівлі-продажу треба провести протягом 30 днів від моменту бронювання коштів у «Дії».

Розглянемо вартість об’єктів від забудовників та умови розстрочки.

Забудовник ЖК Вартість, грн Перший внесок Термін Артпроектбуд Щасливий 1 кімната ― від 1,45 млн;2 кімнати ― від 2,64 млн від 30% до 3 років DM Group Neboshill 1 кімната ― від 1,84 млн;2 кімнати ― від 3,66 млн;3 кімнати ― від 5,56 млн від 20% до 3 років Logos Development group,SalesTech,Строитель-П Bartolomeo Resort Town 1 кімната ― від 1,89 млн;2 кімнати ― від 5,07 млн;3 кімнати ― від 5,16 млн від 35% до 3 років Добробут Затишний-2 1 кімната ― від 1,59 млн;2 кімнати ― від 2,98 млн;3 кімнати ― від 3,08 млн Grand Family Estate Grand Tower 1 кімната ― від 2,19 млн;2 кімнати ― від 2,27 млн;3 кімнати ― від 3,24 млн від 0% до 4 років

За даними ЛУН, середня вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку становить 34 тис. доларів, а двокімнатних ― 44 тис. доларів. Водночас Вікторія Момотенко зазначає, що можна купити об’єкти у гарних районах за 22−27 тис. і 28−40 тис. доларів відповідно.

Середня вартість трикімнатних квартир на вторинці складає 58 тис. доларів Найдорожчі квартири ― у Соборному, Центральному і Шевченківському районах.

Харків

У Харкові вартість квартир поступово знижується через безпекову ситуацію, хоча якщо брати статистику за 2025 рік, то ціна об’єктів на вторинному ринку зросла на 12−19%. Середня вартість однокімнатної квартири складає 23 тис. доларів, двокімнатної ― 38 тис. доларів, трикімнатної ― 50 тис. доларів. Найдорожчі райони: Шевченківський, Основ’янський, Холодногірський і Київський.

Забудовник ЖК Вартість, грн Перший внесок Термін ЖИТЛОБУД-3 Bauhaus 1 кімната ― від 1,37 млн;2 кімнати ― від 2,29 млн;3 кімнати ― від 2,96 млн Розтермінування на індивідуальних умовах Констракшн Груп Континенталь на Валентинівській 1 кімната ― від 1,46 млн;2 кімнати ― від 2,34 млн;3 кімнати ― від 2,76 млн від 30% на 6 місяців Bee Construction Royal Residence 1 кімната ― від 2,44 млн;2 кімнати ― від 4,71 млн;3 кімнати ― від 5,68 млн від 50% на рік Житлобуд-2 Аквамарин 1 кімната ― від 1,09 млн;2 кімнати ― від 2,04 млн від 50% на 5 місяців

Багато забудовників у Харкові не пропонують клієнтам розтермінування, або ж ця можливість обмежена коротким періодом (5−12 місяців).

Одеса

В Одесі, як і в інших містах, попит на нерухомість залишається обмеженим через воєнні ризики. Аналізуємо, які об’єкти пропонують місцеві забудовники.

Забудовник ЖК Вартість, грн Перший внесок Термін Kadorr Group Перлинний квартал на Сахарова 1 кімната ― від 1,99 млн;2 кімнати ― від 2,68 млн;3 кімнати ― від 4,1 млн від 25% на 4 роки та 2 місяці ПривілейПСМ-ГруптаЗолота Ера XXI Золота Ера 2 кімнати ― від 2,19 млн;3 кімнати ― від 2,77 млн від 30% до грудня 2026 року STIKON Modern 1 кімната ― від 2,07 млн;2 кімнати ― від 3,1 млн;3 кімнати ― від 3,55 млн від 30% на 2 роки Група компаній «Пространство» Рішельєвський Пасаж 1 кімната ― від 2,21 млн;2 кімнати ― від 7,6 млн від 25% на рік Платинумбуд Odesa City 1 кімната ― від 1,1 млн;2 кімнати ― від 1,74 млн;3 кімнати ― від 2,68 млн від 10% на 4 роки

Середня вартість квартир на вторинному ринку:

однокімнатна ― 47 тис. доларів;

двокімнатна ― 66 тис. доларів;

трикімнатна ― 88 тис. доларів.

Найдорожче житло знаходиться у Приморському районі.

Львів

Ціни на квартири у Львові зростають і перевершують столичні. Середня вартість однокімнатної квартири на вторинці складає 70 тис. доларів, двокімнатної ― 99 тис. доларів, а трикімнатної ― 125 тис. доларів.

Забудовник ЖК Вартість, грн Перший внесок Термін MONO Estate Development Величковського 7-Б 1 кімната ― від 1,84 млн;2 кімнати ― від 2,74 млн від 30% рік і 6 місяців Avalon Avalon Up 1 кімната ― від 3,13 млн;2 кімнати ― від 4,89 млн;3 кімнати ― від 5,73 млн від 10% до червня 2027 року Globus Globus Balance 1 кімната ― від 3,38 млн;2 кімнати ― від 5,19 млн від 30% рік і 6 місяців Viking Development Viking Hills 1 кімната ― від 2 млн;2 кімнати ― від 2,67 млн;3 кімнати ― від 4,49 млн від 30% до грудня 2027 року РІЕЛ Big Ben 1 кімната ― від 1,85 млн;2 кімнати ― від 2,59 млн;3 кімнати ― від 5,53 млн від 30% до червня 2027 року

Чи реально назбирати на перший внесок за 5 років?

Залежно від рівня доходу. З зарплатою у 40−50 тис./ гривень можна дозволити собі відкладати до 10 тис. грн на місяць. Але середня зарплата по Україні на листопад 2025 року складає лише трохи більше 27 тис. грн. Реально ж багато українців отримують ще менші суми на руки.

Фінансовий консультант у сфері накопичувального страхування Ярослав Кучер зазначає, що за доходу у 25 тис. грн накопичити на перший внесок буде складно. Якщо щомісяця відкладати по 10%, то за рік можна назбирати 30 тис. Але треба зважати на інфляцію.

«Інфляція це факт, від якого нікуди не дінешся. Можна зберегти купівельну спроможність грошей за рахунок відсотків накопичення або ж отримати прибуток шляхом інвестування. Щоб постійно не доганяти зростання цін, необхідно якомога швидше зібрати суму для першого внеску, а далі вже виплачувати решту», ― пояснив Кучер.

Якщо дохід людини складає 25−27 тис. гривень, то навряд вийде накопичити на перший внесок за 5 років. Тим паче що нерухомість, ймовірніше, зростатиме й надалі. Є два варіанти:

Далі накопичувати. Наприклад, якщо щомісяця класти на депозит 2500 грн під 15% протягом 10 років, то вдасться назбирати 688 тис. грн. Якщо ж термін збільшити до 15 років, то сума на депозиті буде 1 млн 670 тис. грн. Збільшувати доходи та пробувати інвестувати у малоризикові проєкти.

Експерт рекомендує мати окремі суми на накопичення та інвестування. Накопичення ― це збереження грошей без суттєвих ризиків. А от інвестування має ризик втрати коштів, і до цього треба бути готовим.

Як назбирати на перший внесок: план дій

Нульовий пункт ― обрати варіант, який вам підходить. Чим точніше ви опишете своє майбутнє житло, тим з більшою ймовірністю зможете правильно розрахувати вартість першого внеску. Визначтеся з ключовими параметрами:

первинний чи вторинний ринок;

район міста;

кількість кімнат;

з ремонтом чи без;

стан будинку, планування, рік забудови;

соціальна інфраструктура поруч.

Далі треба обрати тип кредитування: державна програма «єОселя» (обов'язково перегляньте обмеження), звичайна іпотека від банку чи розстрочка від забудовника.

Як розрахувати суму першого внеску

Для цього треба знати вартість квартири і мінімальну суму першого внеску. Розрахувати можна за простою формулою:

Сума першого внеску = Вартість квартири x (Відсоток першого внеску / 100)

Скільки грошей відкладати щомісяця

Уявімо, що ви хочете придбати однокімнатну квартиру за 3 млн грн. Якщо збираєтеся оформлювати розстрочку від забудовника з першим внеском від 30%, то мінімальна сума складатиме 900 тис. грн. Щоправда, для того, аби накопичити такий внесок за 5 років, треба щомісяця відкладати по 15 тис. грн. Навіть за умови розміщення коштів на депозиті під 15% річних необхідний щомісячний внесок зменшиться лише до приблизно 12 тис. грн. Для людини з зарплатою 25−30 тис. грн накопичувати такі суми вкрай складно і майже нереально, бо доведеться відкладати 40−50% від доходу.

За програмою «єОселя» перший внесок складає від 20%. У нашому випадку це 600 тис. грн. Якщо відкладати гроші щомісяця «під подушку», то доведеться на це виділяти по 10 тис. грн. Розміщення коштів на депозиті під 15% річних зменшує потрібний щомісячний внесок до 8 тис. грн. Це становитиме 26−40% від зарплати.

Зауважимо, що експерти радять відкладати 10−20% від доходу. Це ті суми, які більшості людей під силу накопичувати регулярно, не суттєво обмежуючи щоденні витрати. Вилучення більших сум з сімейного бюджету може бути більш проблематичним.

Не забувайте про інфляцію та додаткові платежі. Через 5 років обраний об’єкт здорожчає і сума першого внеску буде більшою. Закладайте +5−10% від суми першого внеску. Також пам’ятайте про супутні витрати: комісії банку за розгляд заявки та оформлення кредиту, ведення кредитного рахунку, оцінку та страхування майна, страхування життя та здоров’я позичальника.

Як накопичити на перший внесок

Найпростіший варіант ― відкрити депозит або облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Останні дають більшу дохідність, та й держава гарантує 100% повернення коштів. До того ж кошти можна декілька разів реінвестувати протягом періоду накопичення.

Ще одна перевага ОВДП ― відсутність оподаткування. Загальний розмір податків на доходи за депозитами 2026 року складає 23% (18% ПДФО та 5% військовий збір).

Для захисту від валютних коливань можна заощаджувати в іноземній валюті (депозит чи ОВДП). Але цей спосіб має низьку дохідність. Оптимальний варіант ― тримати 20−30% заощаджень у валюті.

Деякі банки пропонують накопичувальні рахунки, які дозволяють регулярно класти кошти, але без функції зняття.

Якщо обираєте лише накопичення, то перші чотири роки активно вкладайте кошти в депозити, ОВДП чи накопичувальні рахунки. Обирайте найзручніші для себе інструменти, але не тримайте всі гроші в одному банку чи на одному інструменті.

Поради для ефективого накопичення протягом першого року:

почніть зі звичайного депозиту, а потім додавайте нові інструменти;

тримайте 20−30% накопичень у валюті, а інше ― у гривні;

автоматизуйте накопичення ― хай певний відсоток з кожного надходження одразу перераховується на депозит/накопичувальний рахунок;

переглядайте ставки та пропозиції банків кожні 6 місяців;

реінвестуйте весь дохід з депозитів, ОВДП і інших інструментів.

На п’ятий рік переводьте кошти на короткострокові депозити, чи на поточний рахунок. Гроші повинні бути вільними на випадок, якщо вдастся швидко знайти оптимальний варіант.

Коли і як варто інвестувати

Інвестування ― справа ризикова, тому вимагає певних знань та досвіду. Якщо немає ресурсу на навчання, то цей варіант краще не розглядати.

Інвестувати можна в акції, криптовалюту, дорогоцінні метали, стартапи, предмети мистецтва, різноманітні проєкти. Декілька правил допоможуть вам мінімізувати ризики:

інвестуйте тільки за умови стабільного доходу;

вкладайте в інвестиції лише вільні гроші і в жодному разі не чіпайте накопичення чи фінансову подушку;

складайте план інвестицій і регулярно його переглядайте, не дійте спонтанно;

вкладайте гроші в ті інструменти, які ви знаєте;

диверсифікуйте інвестиції, не вкладайте всі кошти в один інструмент;

реінвестуйте прибуток.

