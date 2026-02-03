0 800 307 555
Блекаути впливають на ринок новобудов, але не на ціни

Нерухомість
На первинці динаміка цін залишається стабільною
Регулярні відключення електроенергії в Україні змінюють поведінку покупців первинного житла, але не призводять до падіння цін чи масових скасувань угод.
Про це розповіли в Українській асоціації девелоперів.

Покупці відкладають рішення

Як зазначають експерти, передусім змінюється поведінка клієнтів. Деякі потенційні покупці відкладають купівлю, якщо хвилюються про комфорт проживання під час відключень.
Сьогодні на ринку формується новий критерій оцінки житла: енергетична надійність. Проєкти з генераторами, резервним живленням та альтернативними джерелами енергії мають перевагу серед покупців, а попит на такі характеристики зростає. Новобудови з такими рішеннями продаються швидше, бо їх сприймають як надійніші.

Чи впливають блекаути на ціни та попит

На ринку первинної нерухомості загальна динаміка цін поки що стабільна. За підсумками 2025 року вартість квадратного метра здебільшого зростала або трималася на рівні попереднього року, незважаючи на блекаути.
Попит і пропозиція теж залишаються збалансованими. Наприклад, у київських проєктах девелопера Standard One однокімнатні квартири майже повністю розкуплені, а двокімнатні продаються повільніше і пропонуються за акційними умовами.

Чи скасовуються угоди

Девелопери зазначають, що масових анулювань через блекаути немає.
Енергетична ситуація може лише уповільнювати ухвалення рішень і відкладати підписання договорів, але юридично угоди не розриваються. Це питання очікувань та настроїв покупців, а не формальних змін у договорах.
Також девелопери зазначають, що ключовим залишається не сам факт відключень, а те, як покупці оцінюють ризики та комфорт майбутнього проживання. Очікування стабілізації енергосистеми може активізувати попит, тоді як періоди енергетичного стресу — тимчасово його стримувати.
Раніше ми повідомляли, що в середньому в січні минулого року придбати 1-кімнатну квартиру в Києві на первинному ринку можна було за 30−85 тис. доларів. Проте вже за перший квартал 2025 року нерухомість подорожчала.
