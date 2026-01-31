«єОселя»: скільки потрібно заробляти, щоб купити житло
Вирішальним чинником для банку, при ухваленні рішення щодо видачі іпотечного кредиту за державною програмою «єОселя», є рівень офіційного доходу позичальника. Так, щоб придбати «однокімнатку» вартістю близько 1,5 млн грн, позичальнику потрібно мати щомісячний сукупний дохід щонайменше 32 тис. грн. Водночас у великих містах через дорожчу нерухомість ця планка може сягати 50−60 тис. грн.
Про це свідчать дані ЛУН, пише Новини.Live.
Скільки потрібно заробляти для купівлі однокімнатної квартири
За даними аналітиків, оптимально витрачати на іпотеку 40−45% доходу.
Якщо ви плануєте купити однокімнатну квартиру на первинці вартістю близько 1,5 млн грн, тоді щомісячний платіж за кредитом становитиме орієнтовно 13−14 тис. грн.
За таких умов мінімальний чистий дохід сім’ї повинен становити не менше 32 тис. грн на місяць.
Водночас через високі ціни на житло у великих містах іпотечні платежі за «єОселею» є більшими, тож мінімальний дохід сім’ї повинен сягати 50−60 тис. грн. Остаточні цифри залежать від вартості квартири, першого внеску та строку кредитування.
Середній перший внесок по «єОселі»
Найбільший перший внесок за однокімнатну квартиру доведеться віддати у Львові та Ужгороді — 765 тис. грн та 686 тис. грн відповідно. Це понад два роки роботи, якщо відкладати всю зарплату до копійки.
Для прикладу, у Харкові, Запоріжжі та Миколаєві ціни доступніші. Тут зібрати потрібну суму можна за 9−10 місяців. Проте низька ціна часто пов’язана з підвищеними безпековими ризиками.
Скільки зарплати йде на «єОселю»
У Львові та Ужгороді щомісячний платіж за «єОселею» може «зʼїдати» до 79% від середньої зарплати регіону, а в Києві — близько 43%.
У Чернігові чи Сумах платіж у 6−7 тис. грн (приблизно 30% доходу) є цілком підйомним для середнього фахівця.
Причини відмови в іпотечному кредитуванні за програмою «єОселя»
Finance.ua зазначав, що найчастіше банки відмовляють українцям в іпотечному кредиті за програмою «єОселя» ще на етапі попереднього розрахунку, коли фінустанова оцінює платоспроможність людини. Якщо доходу недостатньо для обраної квартири, заявку не фіналізують.
