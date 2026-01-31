0 800 307 555
«єОселя»: скільки потрібно заробляти, щоб купити житло

Який мінімальний дохід потрібен для купівлі квартири за програмою "єОселя"
Вирішальним чинником для банку, при ухваленні рішення щодо видачі іпотечного кредиту за державною програмою «єОселя», є рівень офіційного доходу позичальника. Так, щоб придбати «однокімнатку» вартістю близько 1,5 млн грн, позичальнику потрібно мати щомісячний сукупний дохід щонайменше 32 тис. грн. Водночас у великих містах через дорожчу нерухомість ця планка може сягати 50−60 тис. грн.
Про це свідчать дані ЛУН, пише Новини.Live.

Скільки потрібно заробляти для купівлі однокімнатної квартири

За даними аналітиків, оптимально витрачати на іпотеку 40−45% доходу.
Якщо ви плануєте купити однокімнатну квартиру на первинці вартістю близько 1,5 млн грн, тоді щомісячний платіж за кредитом становитиме орієнтовно 13−14 тис. грн.
За таких умов мінімальний чистий дохід сім’ї повинен становити не менше 32 тис. грн на місяць.
Водночас через високі ціни на житло у великих містах іпотечні платежі за «єОселею» є більшими, тож мінімальний дохід сім’ї повинен сягати 50−60 тис. грн. Остаточні цифри залежать від вартості квартири, першого внеску та строку кредитування.

Середній перший внесок по «єОселі»

Найбільший перший внесок за однокімнатну квартиру доведеться віддати у Львові та Ужгороді — 765 тис. грн та 686 тис. грн відповідно. Це понад два роки роботи, якщо відкладати всю зарплату до копійки.
Для прикладу, у Харкові, Запоріжжі та Миколаєві ціни доступніші. Тут зібрати потрібну суму можна за 9−10 місяців. Проте низька ціна часто пов’язана з підвищеними безпековими ризиками.
Перший внесок по «єОселі»
Перший внесок по «єОселі», Інфографіка: ЛУН

Скільки зарплати йде на «єОселю»

У Львові та Ужгороді щомісячний платіж за «єОселею» може «зʼїдати» до 79% від середньої зарплати регіону, а в Києві — близько 43%.
У Чернігові чи Сумах платіж у 6−7 тис. грн (приблизно 30% доходу) є цілком підйомним для середнього фахівця.
Скільки зарплати йде на «єОселю»
Скільки зарплати йде на «єОселю», Інфографіка: ЛУН

Причини відмови в іпотечному кредитуванні за програмою «єОселя»

Finance.ua зазначав, що найчастіше банки відмовляють українцям в іпотечному кредиті за програмою «єОселя» ще на етапі попереднього розрахунку, коли фінустанова оцінює платоспроможність людини. Якщо доходу недостатньо для обраної квартири, заявку не фіналізують.
За матеріалами:
Finance.ua
