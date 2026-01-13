Бюрократія, обмеження і відмови: експерти назвали головні проблеми «єОселі» Сьогодні 17:04 — Нерухомість

Бюрократія, обмеження і відмови: експерти назвали головні проблеми «єОселі»

Державна іпотечна програма єОселя замислювалася як один із ключових інструментів підтримки українців у придбанні житла. Водночас практика показує: попри сильну концепцію, програма стикається з системними проблемами, які суттєво обмежують її ефективність.

Про це йдеться у статті Finance.ua

Велика програма — велика бюрократія

Як зазначає для Finance.ua генеральний директор агентства нерухомості «Маяк» Міла Глушак, єОселя є дуже гарною ініціативою, на яку держава спрямовує і планує спрямовувати значні кошти — навіть більші, ніж на Держмолодьжитло. Однак у реальному застосуванні програма виявилася надмірно бюрократизованою, що й призводить до постійних затримок і «пробуксовування».

Орієнтація на новобудови обмежує вибір

На думку сертифікованого рієлтора, юриста, керівника агентства нерухомості ПІК Вячеслава Козака, програма фактично сфокусована на купівлі нового житла. Зокрема, на сайті Ощадбанку , який є банком-агентом єОселі, зазначено, що для військових та ВПО допускається придбання квартир або приватних будинків, введених в експлуатацію протягом 20 років до дати укладання іпотеки.

Водночас для інших категорій громадян вимоги значно жорсткіші: житло має бути введене в експлуатацію не більш як три роки тому.

«Це принципово неправильно. Люди повинні мати можливість самі обирати — купувати нове житло чи старіше, виходячи зі своїх фінансових можливостей і потреб», — наголошує експерт.

Обмеження стримують розвиток

Marketing & Communications Advisor Alliance Novobud Ірина Міхальова звертає увагу на те, що реальний потенціал єОселі значно вищий, ніж нинішні результати. За її словами, програму стримують одразу кілька факторів.

Серед ключових проблем — жорсткі умови участі, зокрема обмеження щодо віку житла, фінансові ліміти, суворі вимоги до позичальників і низький рівень залучення ВПО.

Крім того, навіть зі зростанням кількості заявок і виданих кредитів програма не досягає великих масштабів, особливо за межами великих міст. Причини — обмежена пропозиція житла та висока вартість квадратного метра в новобудовах.

Окремою проблемою є нестача державного фінансування. Банки повідомляють, що значна частина заявок фактично «заморожена» через обмежені ресурси або відсутність коштів для видачі нових кредитів.

Банківські процедури як додатковий бар’єр

Ще одним стримувальним чинником залишаються суворі внутрішні процедури банків. Навіть позичальники, які формально відповідають умовам програми, можуть отримати відмову після детальної перевірки фінансового стану та кредитної історії.

Читайте також Як працює «єОселя»: хто бере участь і як подати заявку

«Якщо виникають будь-які питання чи боргові зобов’язання, заявку можуть відхилити навіть після попереднього погодження», — підкреслює Ірина Міхальова.

Досвід учасників: очікування і розчарування

Про проблемність програми свідчать і численні коментарі користувачів Finance.ua. Один з них розповів, що був готовий внести понад 70% вартості житла, однак після перевірки документів банк відмовив йому через недостатній рівень доходу — менш ніж 200 тис. грн на місяць.

Читайте також Розширення «єОселі»: що пропонує Гетманцев

Інші користувачі також зазначають, що реальні умови програми не відповідають задекларованій цільовій аудиторії. За їхніми словами, для ВПО, військових, вчителів чи викладачів без житла доступ до кредитів часто залишається формальним, тоді як рішення ухвалюються вибірково.

Крім того, у банках прямо попереджають позичальників, що пільгові ставки не є гарантованими на постійній основі, і держава з часом може скоротити обсяг компенсацій.

Гарна ідея, складна реалізація

Таким чином, єОселя залишається програмою з потужною ідеєю та значним бюджетним ресурсом, але її реалізація наразі стикається з низкою системних бар’єрів. Саме вони не дозволяють програмі повною мірою виконувати свою соціальну функцію та охоплювати ширше коло українців.

Детальніше про державні програми кредитування житла, їхній вплив та особливості читайте у статті за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.