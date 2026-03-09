0 800 307 555
Ринок новобудов: де в Україні зросли ціни на житло (інфографіка)

У лютому попит на новобудови зріс майже по всій Україні
У лютому частка відкритих відділів продажу новобудов в Україні залишалася стабільною на рівні 83%. За цей період в експлуатацію ввели п’ять нових будинків, які включають сім секцій.
Про це свідчать дані дослідження Dim.ria.
П’ять секцій нових будинків введено в Київській області, з яких одна в Києві. Ще по одній секції з’явилося у Рівненській та Дніпропетровській областях.
Попит на новобудови серед українців у лютому зростав практично по всій країні.
Найпомітніше зростання — у Житомирській (+38%), Закарпатській (+22%) та Тернопільській (+21%) областях. Падіння попиту відбулось у деяких прифронтових регіонах: Сумській (-15%), Запорізькій (-8%) та Харківській (-3%) областях.
Попит на житло в новобудовах
Ціни на нове житло

Ціни на нове житло у лютому здебільшого тримались на тому ж рівні, що у січні, з невеликими коливаннями в межах кількох відсотків.
Найбільше зростання ціни зафіксовано у Закарпатській області — +8%. Київ залишається лідером за ціною: середня вартість квадратного метра у лютому становила $1 426/м² (+0,5% у порівнянні з січнем). Найпомітніше зменшення ціни за місяць спостерігається у Запорізькій області — падіння на 3,5%.
Середня вартість за м² в новобудові (лютий 2026 — лютий 2025):
  • Київ — 1 426 $/м², зростання на 6%;
  • Закарпатська область — 1 217 $/м², +7%;
  • Львівська область — 1 193 $/м², +8%;
  • Кіровоградська область — 1 162 $/м², +10%;
  • Дніпропетровська область — 1 144 $/м², +6%;
  • Київська область — 1 072 $/м², +27%;
  • Вінницька область — 1 009 $/м², +14%;
  • Чернівецька область — 993 $/м², +3%;
  • Одеська область — 966 $/м², +7%;
  • Івано-Франківська область — 952 $/м², +11%;
  • Рівненська область — 941 $/м², +1%;
  • Волинська область — 918 $/м², +10%;
  • Житомирська область — 912 $/м², +27%;
  • Київська область — 894 $/м², +10%;
  • Харківська область — 825 $/м², +3%;
  • Черкаська область — 795 $/м², +6%;
  • Тернопільська область — 791 $/м², +21%;
  • Полтавська область — 786 $/м², +1%;
  • Хмельницька область — 774 $/м², +14%;
  • Миколаївська область — 672 $/м², -7%;
  • Чернігівська область — 669 $/м², -4%;
  • Сумська область — 568 $/м², +10%.
Середня ціна м² у новобудовах
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дослідження ЛУН та NV Бізнес писав, що в 2025 році девелопери ввели в експлуатацію близько 61 тисячі квартир, що на 8−9% менше, ніж роком раніше. Найбільша активність девелоперів спостерігалася у столичному регіоні. У Києві стартували продажі у 20 нових житлових комплексах, а в передмісті столиці у 29 нових проєктах. У самому Києві кількість зданих квартир зменшилася на 2%, тоді як у Київській області зросла на 24%. У результаті на столичний регіон припало близько 40% усіх введених квартир у країні.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
