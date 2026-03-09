0 800 307 555
Яка ціна на вживане житло в Іспанії в лютому: де купити дешевше (інфографіка)

Ціна на вторинне житло в Іспанії злетіла в лютому
В Іспанії згідно з останнім індексом цін на нерухомість від idealista, ціна на вживане житло зросла на 17,7% у річному обчисленні, досягнувши 2673 євро/м².
Про це пише сайт нерухомості Іспанії idealista, який періодтично проводить аналітичні дослідження ринку Іспанії.
Як пише видання, цей показник показав зростання на 2,6% за останні три місяці, зростання на 0,9% порівняно з попереднім місяцем і є найвищою ціною на вживане житло в Іспанії з моменту початку ведення обліку idealista.
Ціни на житло зростають двозначними темпами

Усі автономні спільноти демонструють вищі ціни порівняно з попереднім роком.
Регіон Мурсія (23,3%) лідирує за зростанням, далі йдуть Андалусія (20,2%), Астурія (18,5%) та Кантабрія (17,8%).
Нижче за середній показник по країні зростання спостерігається у Мадридській спільноті (17,5%), Валенсійській спільноті (16,7%), Каталонії (13,6%), Арагоні (13,4%), Країні Басків (12,4%), Наваррі (12%), Кастилії-Ла-Манчі (11,9%) та Канарських островах (10,6%).
Нижче за 10% зростання спостерігається на Балеарських островах (9,2%), Естремадурі (8,6%) та Кастилії і Леоні (8,6%).
Тим часом Ла-Ріоха (7,9%) та Галісія (7,4%) мають найменше зростання.
Балеарські острови з ціною €5 228/м² є найдорожчим автономним співтовариством, за ним йде Співтовариство Мадрид (€4 640/м²). Далі йдуть Країна Басків (€3 476/м²), Канарські острови (€3 231/м²), Андалусія (€2 817/м²) та Каталонія (€2 784/м²). На іншому кінці спектра знаходяться Естремадура (€1 042/м²), Кастилія-Ла-Манча (€1 055/м²) та Кастилія і Леон (€1 298/м²), які є найдоступнішими співтовариствами.
Ціни зросли на 25% у провінціях Валенсія та Мурсія

Найбільше зростання спостерігається у провінціях Валенсія (25,3%) та Мурсія, де очікування продавців зросли на 25,3%, далі йдуть Толедо (19,3%), Альмерія (19%) та Астурія (18,5%).
У Мадриді ціни зросли на 17,5%, а в провінції Барселона зростання досягло 12,8%.
Балеарські острови залишаються найдорожчою провінцією для купівлі вживаного житла (€5 228/м2), випереджаючи Мадрид (€4 640/м2). За ними йдуть Гіпускоа (€4 280/м2), Малага (€4 107/м2), Санта-Крус-де-Тенерифе (€3 396/м2), Біскайя (€3 330/м2) та Барселона (€3 134/м2).

Де найдешевше купити

Сьюдад-Реаль є найдоступнішою провінцією, з ціною 785 євро за квадратний метр. За нею йдуть Куенка (859 євро/м2) та Хаен (868 євро/м2).
На фото: Куенка
На фото: Куенка

Де ціни на вживане житло зростають найбільше

У всіх провінційних столицях, проаналізованих idealista, за останні дванадцять місяців спостерігалося зростання цін на вживане житло.
Найбільш значне зростання спостерігалося в Леоні, де ціни зросли на 23,1% за останній рік. Далі йдуть Мурсія (20,1%), Санта-Крус-де-Тенерифе (20%), Сьюдад-Реаль (19,9%) та Авіла (18,4%).
І навпаки, Мелілья (2,6%) зазнала найменшого зростання у річному обчисленні, разом із Луго (4,8%), Кадісом (5%) та Куенкою (5,3%).
Серед основних ринків ціни зросли в:
  • Валенсії (15,5%),
  • Мадриді (12,9%),
  • Малазі (11,1%),
  • Пальмі (10,4%),
  • Сан-Себастьяні (10,4%),
  • Аліканте (9,9%),
  • Більбао (9,8%),
  • Севільї (9,8%)
  • Барселоні (8,3%).
З цим зростанням ціна в Мадриді досягла €5 914/м², тоді як у Барселоні вона становить €5 144/м². Сан-Себастьян є найдорожчою столицею провінції в Іспанії, з ціною €6 487/м². Самора, з іншого боку, є найдоступнішою.
Раніше ми писали, що поляки масово скуповують житло в Іспанії. Жителі Польщі дедалі більше інвестують у нерухомість за кордоном. Іспанія є одним із найпривабливіших напрямків.
У 2025 році громадяни Польщі придбали в Іспанії 4136 об"єктів нерухомості. Поляки займають 8-ме місце серед іноземців, які придбали нерухомість і Іспанії (4,26% у 2025 році). Марбелья та Коста-дель-Соль є найпопулярнішим вибором серед поляків, які шукають нерухомість на іспанському узбережжі.
Тетяна Берегова
За матеріалами:
Finance.ua
