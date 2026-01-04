Які витрати на місяць в Іспанії на двох Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Іспанія — країна, популярна серед українців. Одні їдуть туди у відпустки, а інші переїздять до країни жити.

Українка, що живе в Іспанії, розкрила, скільки грошей потрібно для життя в Іспанії на двох. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на komvshan.ka

Житло

Найбільшою витратою у цій країні для українки є оренда житла. За трикімнатну квартиру з терасою, що розташована в гарному районі та всього за п’ять хвилин від моря, доводиться віддавати 1100 євро.

Але під час переїзду до Іспанії варто врахувати, що власники, скоріш за все, захочуть оплату за пів року наперед, або ж виписку доходів, тож до таких витрат також варто бути готовими.

За комунальні послуги (світло, воду, інтернет та рахунки за телефон) українка платить ще 150 євро.

Їжа на двох виходить 500 євро на місяць — це звичайна їжа, без м’яса акули й лобстерів.

В кафе на один похід на двох витрачається приблизно 40 євро.

На бензин доводиться витрачати приблизно 100 євро на місяць, і ще 40 євро йде на громадський транспорт.

Б’юті-послуги чоловіка — 18 євро стрижка. Мої б’юті послуги — нуль євро, — додала дівчина.

20 євро на місяць витрачається на спорт, а ось бігає набережною українка та займається пілатесом на терасі безплатно. Остання категорія витрат — це спонтанні покупки, і на них пара виділяє 200 євро.

Тож на місяць життя в Іспанії двом людям потрібно приблизно 2300 євро.

Нагадаємо, ціни на житло і продукти в Іспанії залежать від регіонів. Влітку ми писали, скільки коштує місяць життя в Іспанії влітку.

В Іспанії витрати на місяць залежать від регіону країни, міста чи села та багатьох факторів. Наприклад, у великих містах: Барселоні, Мадриді та Валенсії розцінки на житло будуть набагато вищі, ніж у селах на півночі та всередині країни.

Нагадаємо, Мадрид є найпопулярнішим містом країни серед мігрантів. Вартість оренди однокімнатної квартири тут обійдеться від 950 євро на місяць в центрі.

Ще одним фактором, який сприяє низькій вартості життя в Іспанії, є недорога їжа. Країна має потужну сільськогосподарську промисловість і виробляє багато місцевих продуктів, таких як сир і вино, овочі та фрукти.

