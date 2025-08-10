Скільки коштує місяць життя в Іспанії влітку — Finance.ua

Скільки коштує місяць життя в Іспанії влітку Сьогодні 09:32 — Особисті фінанси

Скільки коштує місяць життя в Іспанії влітку

В Іспанії витрати на місяць залежать від регіону країни, міста чи села та багатьох факторів. Так, наприклад, у великих містах: Барселоні, Мадриді та Валенсії розцінки на житло будуть набагато вищі, ніж у селах на півночі та всередині країни.

Оренда

Якщо орендувати кватиру на 3−4 людей на півдні країни («Коста Бланка»), то за добу у сезон можна віддати від 80−100 євро.

Якщо це довгострокова оренда, то до прикладу в Торев"єсі можна зняти 2 кімнатну квартиру за 800−900 євро на місяць на рік.

Додатково потрібно оплачувати інтернет — це ще близько 30 євро.

Харчування

На 3 людей на продукти приблизно іде 600−700 євро на місяць. Звичайно, якщо харчуватися в кафе та ресторанах, то сума виходить на порядок вища.

Додаткові витрати:

стрижка чоловіча від 10 євро.

екскурсії від 10 євро на людину.

оренда автомобіля обійдеться на добу від 50 євро (залежить від марки авто). Також треба врахувати ще і страхові виплати, вони в різних компаній різні (від 180 євро).

Щодо шопінгу у великих ТЦ, то ціни там трохи вищі за українські, але у сезон розпродажів можна скупитися економно.

То ж базовий мінімум в Іспанії на 3 людей від 2000 тис. євро.

Нагадаємо, Мадрид є найпопулярнішим містом країни серед мігрантів. Вартість оренди однокімнатної квартири тут обійдеться приблизно в 950 євро (44,4 тис. грн) на місяць в центрі, тоді як на околиці можна знайти аналогічні пропозиції за 700−800 євро (32,7−37,4 тис. грн).

Ще одним фактором, який сприяє низькій вартості життя в Іспанії, є недорога їжа. Країна має потужну сільськогосподарську промисловість і виробляє багато місцевих продуктів, таких як сир і вино, овочі та фрукти.

