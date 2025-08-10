Скільки коштує місяць життя в Іспанії влітку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштує місяць життя в Іспанії влітку

Особисті фінанси
36
Скільки коштує місяць життя в Іспанії влітку
Скільки коштує місяць життя в Іспанії влітку
В Іспанії витрати на місяць залежать від регіону країни, міста чи села та багатьох факторів. Так, наприклад, у великих містах: Барселоні, Мадриді та Валенсії розцінки на житло будуть набагато вищі, ніж у селах на півночі та всередині країни.
Читайте також
Оренда
Якщо орендувати кватиру на 3−4 людей на півдні країни («Коста Бланка»), то за добу у сезон можна віддати від 80−100 євро.
Якщо це довгострокова оренда, то до прикладу в Торев"єсі можна зняти 2 кімнатну квартиру за 800−900 євро на місяць на рік.
Читайте також
Додатково потрібно оплачувати інтернет — це ще близько 30 євро.
Харчування
На 3 людей на продукти приблизно іде 600−700 євро на місяць. Звичайно, якщо харчуватися в кафе та ресторанах, то сума виходить на порядок вища.
Додаткові витрати:
  • стрижка чоловіча від 10 євро.
  • екскурсії від 10 євро на людину.
  • оренда автомобіля обійдеться на добу від 50 євро (залежить від марки авто). Також треба врахувати ще і страхові виплати, вони в різних компаній різні (від 180 євро).
Щодо шопінгу у великих ТЦ, то ціни там трохи вищі за українські, але у сезон розпродажів можна скупитися економно.
То ж базовий мінімум в Іспанії на 3 людей від 2000 тис. євро.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, Мадрид є найпопулярнішим містом країни серед мігрантів. Вартість оренди однокімнатної квартири тут обійдеться приблизно в 950 євро (44,4 тис. грн) на місяць в центрі, тоді як на околиці можна знайти аналогічні пропозиції за 700−800 євро (32,7−37,4 тис. грн).
Ще одним фактором, який сприяє низькій вартості життя в Іспанії, є недорога їжа. Країна має потужну сільськогосподарську промисловість і виробляє багато місцевих продуктів, таких як сир і вино, овочі та фрукти.

Медичне (туристичне) страхування за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems