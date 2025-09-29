Мігранти в Іспанії: населення старіє і бідніє — міністр Сьогодні 06:26 — Особисті фінанси

Мігранти в Іспанії: населення старіє і бідніє — міністр

Міністр інклюзії, соціального захисту та міграції Іспанії Ельма Саїс виступила в Конгресі на захист міграційної політики уряду. За її словами, приплив мігрантів необхідний для економіки та демографічного балансу. Про це пишуть ЗМІ Іспанії.

Міністерка переконана, що саме мігранти дають Іспанії надію на майбутнє, а без них країна постаріє і збідніє.

Які галузі підзагрозою

Особливо постраждають будівництво, сільське господарство та сфера послуг, які тримаються на іноземцях.

Щодо ставлення до нелегалів, то за даними міністерки, на них припадає лише 6% перетинів кордону.

Нагадаємо, за даними Євростату, кількість українських біженців у Іспанії сягнула понад 230 тисяч. Іспанія не допускає подвійного громадянства. Виключення становлять деякі країни Латинської Америки, Португалія, Філіппіни, Андорра, Екваторіальна Гвінея.

Якщо людина проживала на території країни, яка не входить до цього списку, тоді потрібно буде відмовитись від свого громадянства на користь іспанського. Також потрібно буде підтвердити знання мови, традицій та культури країни.

Що стосується українців, існує багато способів набуття іспанського громадянства:

біженство та отримання притулку;

програма возз’єднання сім’ї;

укладення шлюбу;

інвестиції;

натуралізація;

за правом вибору.

Найпоширенішим способом набуття іспанського громадянства є безперервне проживання на території країни, тобто за натуралізацією. Для цього необхідно:

легально прожити в країні протягом 10 років;

мати відповідний дозвіл на проживання;

мати певні цілі перебування:

офіційне працевлаштування;

ведення бізнесу;

возз’єднання сім’ї;

укладення шлюбу.

Варто зазначити, що народжені в Іспанії українці можуть подавати документи на набуття громадянства вже після одного року законного проживання, а також у разі одруження з іспанським громадянином.

Раніше ми писали , в Іспанії витрати на місяць залежать від регіону країни, міста чи села та багатьох факторів. Наприклад, у великих містах: Барселоні, Мадриді та Валенсії розцінки на житло будуть набагато вищі, ніж у селах на півночі та всередині країни.

