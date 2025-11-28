ТОП-5 правил для безпечного користування генератором
Під час відключень електроенергії дуже важливо безпечно користуватись генераторами.
Про те, як це робити безпечно, нагадує Управління інспекційної діяльності у Житомирській області.
Розміщення
Розміщуквати генератори треба тільки на відкритому повітрі або в приміщенні з вентиляцією. Мінімум 6 метрів від будинку, вікон чи авто; біля суцільної стіни — не менше 1 метра. Майданчик має бути рівним і стійким.
Підключення
Тку роботу виконує кваліфікований електрик. Перед запуском перевіряють проводку, заземлення, кабелі та стан генератора. Пошкодження, підтікання чи сторонні шуми — привід негайно вимкнути прилад.
Захист
Для себе треба мати сухий одяг, гумові рукавички, взуття з ізольованою підошвою, захист очей і слуху. Генератор не використовують під дощем чи снігом.
Обслуговування
Обслуговувати генератори мають тільки особи з відповіднною освітою: відповідальна особа повинна мати IV групу з електробезпеки (до 1000 В).
Нещодавно ми писали, скільки коштують генератори та їх електроенергія. Так, ціна електроенергії, отриманої з бензинового або дизельного генератора, у кілька разів перевищує тариф, встановлений державою. Про це розповів директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн, пише РБК- Україна: «Якщо денний тариф складає 4,32 гривні за кіловат-годину, то з генератора це вийде до 30 гривень за кіловат».
Нагадаємо, Мінцифри пропонує здавати свої генератори в оренду, щоб живити станції мобільних операторів. «Наприклад, ви керівник торгівельного чи офісного центру й використовуєте стаціонарний промисловий генератор. Оператори можуть підключити до нього базову станцію, що поблизу. Тоді під час блекауту мешканці навколо зможуть подзвонити близьким чи екстреним службам. Якщо готові розділити генератор з мобільними операторами — напишіть, будь ласка, на цю пошту — generator@thedigital.gov.ua», — розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Також ми детально розбирали, які є генератори, їх ціну та властивості у цій статті — читайте за посиланням.
