Мінцифри пропонує здавати свої генератори в оренду, щоб живити станції мобільних операторів

Енергетика
70
У Міністерстві цифрової трансформації розповіли про програму «Генератор зв’язку» за якою громадяни та бізнеси можуть заживити базові станції операторів своїми генераторами за певну оплату.
«Наприклад, ви керівник торгівельного чи офісного центру й використовуєте стаціонарний промисловий генератор. Оператори можуть підключити до нього базову станцію, що поблизу. Тоді під час блекауту мешканці навколо зможуть подзвонити близьким чи екстреним службам. Якщо готові розділити генератор з мобільними операторами — напишіть, будь ласка, на цю пошту — generator@thedigital.gov.ua», — розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Здати в оренду можна генератор потужністю від 7,2 кВт. Після підключення власник може отримати від 110 до 140 грн за годину. За 12 годин роботи живлення базової станції фізична особа отримає близько 1 320 грн, юридична — близько 1 720 грн.
«Щоб долучитися до проєкту, зателефонуйте на безплатну гарячу лінію за номером 0 800 33 63 28 (графік роботи: пн-пт з 9:00 до 18:00, субота-неділя — вихідні). Оператор підбере найближчу базову станцію до вашої локації, пояснить умови, розрахує орієнтовну суму оплати та передасть ваші контакти оператору», — пояснюють в Мінцифри.
Після цього на зв’язок вийде оператор, який перевірить технічні можливості, домовиться про умови та укладе угоду. Власник генератора відповідає за його обслуговування та заправку. За технічне підключення до базової станції відповідають працівники оператора.

Хто може долучитися

  • фізичні особи;
  • ФОП (на загальній системі або 3-ї групи);
  • юридичні особи.
За матеріалами:
Finance.ua
