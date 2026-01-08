США почали продаж венесуельської нафти на світовому ринку, до реалізації планується 30−50 млн барелів
Уряд Сполучених Штатів Америки розпочав реалізацію венесуельської нафти на світовому ринку в інтересах США, Венесуели та американських союзників.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики США.
«Ми залучили провідних світових постачальників сировинних товарів і ключові банки для здійснення та надання фінансової підтримки цих продажів нафти і нафтопродуктів», — сказано в повідомленні.
Всі надходження від продажу венесуельської нафти і нафтопродуктів будуть, в першу чергу, зараховані на рахунки, контрольовані США, в банках, визнаних у всьому світі, щоб гарантувати законність і цілісність остаточного розподілу виручки, уточнює відомство.
«Ці кошти будуть розподілені в інтересах американського і венесуельського народів на розсуд уряду США. Продаж нафти почнеться негайно, очікується реалізація близько 30−50 млн барелів. Вона триватиме невизначений час», — зазначає Міненерго.
Згідно з повідомленням, американська легка нафта буде надходити до Венесуели за потреби для змішування з венесуельською високов’язкою сировиною для оптимізації видобутку і подальшого транспортування продукції. Ввезення і вивезення нафти з Венесуели буде здійснюватися виключно авторизованими каналами відповідно до законодавства США і вимог національної безпеки.
США вибірково знімають санкції, щоб забезпечити транспортування і продаж венесуельської нафти і нафтопродуктів на світові ринки. Зокрема, буде дозволено імпорт окремих видів нафтопромислового обладнання, запчастин і послуг, щоб компенсувати багаторічне зниження видобутку і забезпечити зростання в короткостроковій перспективі.
«Це вимагатиме використання технологій, експертних знань та інвестицій від американських та інших міжнародних партнерів в енергетичній сфері», — зазначає Міненерго.
