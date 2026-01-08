0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США почали продаж венесуельської нафти на світовому ринку, до реалізації планується 30−50 млн барелів

Енергетика
56
Уряд Сполучених Штатів Америки розпочав реалізацію венесуельської нафти на світовому ринку в інтересах США, Венесуели та американських союзників.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики США.
«Ми залучили провідних світових постачальників сировинних товарів і ключові банки для здійснення та надання фінансової підтримки цих продажів нафти і нафтопродуктів», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Всі надходження від продажу венесуельської нафти і нафтопродуктів будуть, в першу чергу, зараховані на рахунки, контрольовані США, в банках, визнаних у всьому світі, щоб гарантувати законність і цілісність остаточного розподілу виручки, уточнює відомство.
«Ці кошти будуть розподілені в інтересах американського і венесуельського народів на розсуд уряду США. Продаж нафти почнеться негайно, очікується реалізація близько 30−50 млн барелів. Вона триватиме невизначений час», — зазначає Міненерго.
Читайте також
Згідно з повідомленням, американська легка нафта буде надходити до Венесуели за потреби для змішування з венесуельською високов’язкою сировиною для оптимізації видобутку і подальшого транспортування продукції. Ввезення і вивезення нафти з Венесуели буде здійснюватися виключно авторизованими каналами відповідно до законодавства США і вимог національної безпеки.
США вибірково знімають санкції, щоб забезпечити транспортування і продаж венесуельської нафти і нафтопродуктів на світові ринки. Зокрема, буде дозволено імпорт окремих видів нафтопромислового обладнання, запчастин і послуг, щоб компенсувати багаторічне зниження видобутку і забезпечити зростання в короткостроковій перспективі.
Читайте також
«Це вимагатиме використання технологій, експертних знань та інвестицій від американських та інших міжнародних партнерів в енергетичній сфері», — зазначає Міненерго.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Нафта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems