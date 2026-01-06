Збільшення видобутку нафти у Венесуелі малоймовірне щонайменше до кінця десятиліття — Bloomberg Сьогодні 19:33 — Енергетика

Аналітики попереджають, що суттєве нарощування видобутку нафти у Венесуелі навряд чи відбудеться до кінця десятиліття через зношену інфраструктуру, високі інвестиційні витрати та політичні ризики. Навіть за умови негайного запуску нових проєктів інвесторам доведеться чекати роками.

Про це пише Bloomberg з посиланням на аналітичну записку Australia and New Zealand Banking Group Ltd.

Стратеги ANZ Деніел Хайнс і Соні Кумарі зазначають, що стандартні терміни збільшення нафтовидобутку у Венесуелі будуть значно довшими, ніж в інших країнах. Причина — структурні проблеми галузі, зокрема застаріла інфраструктура та хронічний дефіцит інвестицій. За їхніми оцінками, навіть якщо опрацювання нових проєктів розпочнеться негайно, реальний вплив на обсяги видобутку навряд чи буде відчутним до кінця десятиліття.

В ANZ зазначають, що ухвалення остаточних інвестиційних рішень у нафтовидобувних проєктах зазвичай займає від одного до п’яти років після відкриття родовища. Для наземних традиційних родовищ перша нафта може з’явитися через 12−24 місяці, тоді як для морських проєктів цей період иоже розтягнутися до семи років.

Попри те що Венесуела володіє найбільшими у світі підтвердженими запасами нафти, відновлення галузі потребує значних фінансових вливань. За оцінками ANZ, навіть для утримання видобутку на рівні близько 1 мільйона барелів на добу країні знадобляться інвестиції, що перевищують стандартні для галузі $5,5 млрд на рік.

Витрати на розширення родовищ у Венесуелі

Капітальні витрати на розширення традиційних наземних родовищ у Венесуелі можуть становити від $10 тис. до $30 тис. за кожен барель добової потужності. Для глибоководних морських проєктів витрати можуть зростати до $60 тис. на барель добової потужності.

Очікування щодо відновлення венесуельського нафтовидобутку також пов’язані з політичним чинником. Президент США Дональд Трамп раніше висловлював сподівання, що американські нафтові компанії долучаться до відродження галузі. Водночас в ANZ застерігають інвесторів від надмірного оптимізму.

«Інвестори повинні бути готові до можливої тривалої політичної нестабільності у Венесуелі, що супроводжуватиметься значними громадянськими заворушеннями та тривалими санкціями США проти країни, вважає ANZ», — пише Bloomberg.

Довідка Finance.ua:

у суботу американський спецпідрозділ «Дельта» захопив лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і вивіз його до США;

Трамп заявив, що Сполучені Штати керуватимуть Венесуелою, доки там не відбудеться чіткий і безпечний перехід влади;

5 січня президент США заявив, що в короткостроковій перспективі йому потрібно, щоб віцепрезидентка Венесуели, на яку покладені обов’язки глави держави, Делсі Родрігес надала Штатам «повний доступ» до ресурсів. У разі відмови, Трамп пригрозив Родрігес «дуже високою ціною».

Українська правда За матеріалами:

