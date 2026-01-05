За добу інвестиційний інтерес до Венесуели зріс з 0% до 99% Сьогодні 20:40 — Фондовий ринок

Колишній керівник латиноамериканського підрозділу Chevron, Алі Мошірі, повідомив, що його фонд Amos Global Energy Management визначив низку венесуельських активів і веде переговори з інвесторами про залучення 2 мільярдів доларів після повалення Ніколаса Мадуро.

Про це він повідомив у інтервʼю для Financial Times.

За словами Мошірі, затримання Мадуро американськими спецпризначенцями в суботу і заклик Трампа до американських компаній відродити нафтову промисловість Венесуели створили раптову можливість.

«Ми вже деякий час очікували на цей прорив, і наш меморандум про приватне розміщення на суму 2 млрд доларів готовий до реалізації з кількома визначеними інвестиційними цілями», — сказав він в інтерв’ю.

«За останні 24 години я отримав десяток дзвінків від потенційних інвесторів. Інтерес до Венесуели зріс з нуля до 99 відсотків», — додав він.

Останнє велике відкриття запасів країни відбулося в 2009 році в Іраку, де аукціони на нафтові родовища привернули багатомільярдні ставки через шість років після вторгнення США.

Але три великі нафтові компанії США обережно відреагували на заклик Трампа до інвестицій через побоювання щодо політичної нестабільності, історії експропріації активів у Венесуелі та величезних сум, необхідних для збільшення виробництва.

Один з інсайдерів галузі заявив, що керівники ExxonMobil, Chevron і ConocoPhillips були здивовані військовими діями США.

Збір коштів фондом Amos Global Energy стане першим випробуванням інтересу Волл-стріт до фінансування відновлення занепалої нафтової інфраструктури Венесуели, яка була зруйнована після років неправильного управління та санкцій.

Меморандум для інвесторів, підготовлений Амосом, який бачила FT, датований груднем 2025 року. У ньому зазначено, що фонд має намір придбати 20 000−50 000 барелів нафти на добу та 500 000 барелів запасів у державної нафтової компанії Petróleos de Venezuela.

Фонд розраховує на вихід з інвестиції протягом п’яти-семи років і повернення інвестицій у два з половиною рази.

Інші приватні інвестори також висловили потенційний інтерес до Венесуели після втручання США.

Гарольд Хемм, американський магнат сланцевої промисловості та відомий спонсор Трампа, повідомив FT, що його компанія Continental Resources розгляне можливість інвестування у Венесуелу за відповідних обставин.

Хоча очікується, що приватні інвестори найшвидше відреагують на заклик Трампа, аналітики галузі зазначають, що лише великі американські компанії мають достатній вплив і досвід, щоб відбудувати великий і складний сектор важкої нафти в країні.

