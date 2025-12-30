0 800 307 555
Українські облігації досягли максимумів після реструктуризації — причини

Фондовий ринок
Державні облігації України зросли, оскільки інвестори побачили деякі позитивні ознаки в переговорах щодо угоди про припинення війни з росією.
Деякі облігації досягли найвищого рівня з моменту виходу з минулорічної реструктуризації суверенного боргу на 20 мільярдів доларів.
Про це пише reuters.
Нагадаємо, надії на мир неодноразово руйнувалися протягом останнього року, але рух українських облігацій сигналізував про відновлення оптимізму, принаймні серед інвесторів, що перемир’я тепер може бути досяжним.
Помітне зростання в понеділок залишило українські облігації 2034 та 2035 років з купоном 4,5% - дві з найбільш торгуваних — майже на тому ж рівні, що й на початку лютого, до того, як Трамп назвав Зеленського «диктатором», а потім розкритикував його в Овальному кабінеті, що спричинило значне падіння цін.
Протягом останніх шести тижнів облігації також зросли в ціні завдяки планам щодо нової чотирирічної програми Міжнародного валютного фонду на суму 8,2 мільярда доларів та позики Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро (105,83 мільярда доларів) для підтримки фінансів уряду.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
