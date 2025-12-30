Українські облігації досягли максимумів після реструктуризації — причини Сьогодні 12:34 — Фондовий ринок

Державні облігації України зросли, оскільки інвестори побачили деякі позитивні ознаки в переговорах щодо угоди про припинення війни з росією.

Деякі облігації досягли найвищого рівня з моменту виходу з минулорічної реструктуризації суверенного боргу на 20 мільярдів доларів.

Про це пише reuters

Нагадаємо, надії на мир неодноразово руйнувалися протягом останнього року, але рух українських облігацій сигналізував про відновлення оптимізму, принаймні серед інвесторів, що перемир’я тепер може бути досяжним.

Помітне зростання в понеділок залишило українські облігації 2034 та 2035 років з купоном 4,5% - дві з найбільш торгуваних — майже на тому ж рівні, що й на початку лютого, до того, як Трамп назвав Зеленського «диктатором», а потім розкритикував його в Овальному кабінеті, що спричинило значне падіння цін.

