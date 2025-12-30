Фонд гарантування продає активи п’яти банків на 98,6 млн грн Сьогодні 14:33 — Фондовий ринок

Фонд гарантування продає активи п’яти банків на 98,6 млн грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб цього тижня виставив на продаж активи п’яти банків, що ліквідуються, на загальну суму 98,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО

Цього тижня (29 грудня — 02 січня) у системі Prozorro. Продажі запланований продаж активів п’яти банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 98,6 млн грн.

Із них на суму 71,4 млн грн виставлено об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби, на 26,2 млн грн — права вимоги за кредитами. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 1,0 млн грн.

Упродовж тижня заплановано продаж активів АТ «Комінвестбанк» — на загальну суму майже 49 млн грн, ПАТ «Промінвестбанк» — із початковою ціною 45,6 млн грн, АТ «Банк Форвард» — за стартовою ціною 2,7 млн грн, АТ «Укрбудінвестбанк» — за 1,0 млн грн, АТ «Мегабанк» — із початковою ціною 0,3 млн грн.

