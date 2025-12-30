«Укралізниця» показала вагони, що допоможуть під час блекаутів Сьогодні 18:14 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» спільно з партнерами обладнала 100 пасажирських вагонів у мобільні пункти обігріву, зв’язку та відпочинку, які за потреби можуть оперативно з’являтися у будь-якому регіоні України.

Про це передає кореспондент УНІАН, директор філії «Пасажирська компанія» «Укрзалізниця» Олег Головащенко.

Вагони оснащені генераторами, зарядними пристроями, холодильниками, мікрохвильовими печами, а також термопунктами для чаю та кави.

«Ми обладнали спеціальне купе для малечі, яка зможе відпочивати. Там багато іграшок, телевізори. Ми маємо окреме pet-friendly купе для відвідувачів з собаками чи будь-якими іншими домашніми улюбленцями», — сказав Головащенко.

Зазначається, що вагони мають повноцінну систему опалення, а також оснащені комплектами Starlink для безперебійного зв’язку.

