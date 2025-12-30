iPhone 18 може отримати процесор A20 Сьогодні 23:12 — Фондовий ринок

iPhone 18 може отримати процесор A20

За попередньою інформацією, Apple може змінити звичний графік релізів і випустити базову версію iPhone 18 навесні 2027 року, тоді як флагманські моделі — Pro, Pro Max та перший складаний iPhone — нібито залишаться у традиційному осінньому вікні 2026 року.

Головним оновленням iPhone 18 вважають новий процесор A20, виготовлений за 2-нм техпроцесом. За витоками, він буде приблизно на 15% швидшим за A19 і водночас споживатиме до 30% менше енергії, що обіцяє вищу продуктивність, менший нагрів і кращу автономність.

Крім того, Apple може збільшити обсяг оперативної пам’яті до 12 ГБ навіть у базовій версії, що має покращити багатозадачність і роботу функцій Apple Intelligence.

Серед інших можливих нововведень згадують оновлену кнопку керування камерою без сенсорних жестів, власний 5G-модем Apple C2 та тестування дисплея без Dynamic Island із камерою під екраном. Повного редизайну не очікують, проте оновлення виглядають досить помітними.

