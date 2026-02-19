Ryanair запускає рекордну кількість рейсів до ще однієї приморської країни
Ryanair 18 лютого оголосила про свій найбільший літній розклад польотів до Хорватії, який включає 9 базових літаків (інвестиції у розмірі 900 мільйонів доларів США), 118 маршрутів, включаючи 2 нові маршрути з Дубровника до Будапешта та Гданська.
Про це йдеться на сайті компанії.
Прогнозують зростання пасажиропотоку на 5% до 4,3 мільйона місць, що забезпечить більший вибір та ще нижчі тарифи для громадян та відвідувачів Хорватії у 7 аеропортах (включаючи 3 бази в Дубровнику, Задарі та Загребі).
Це рекордне зростання підтримує потужне відновлення Хорватії після пандемії Covid, яке підкріплене конкурентними цінами на аеропорти.
«Це дозволяє Ryanair забезпечувати розширене цілорічне сполучення — на відміну від інших ринків ЄС, таких як Австрія, Франція та Німеччина, де регресивні авіаційні податки та високі аеропортові збори заблокували відновлення та зростання пасажиропотоку» — пише компанія.
Завдяки конкурентним зборам аеропорти Хорватії отримують вигоду від перерозподілу пасажиропотоку Ryanair з інших ринків з високими витратами.
Рекордний розклад Ryanair на літо 2026 року в Хорватії забезпечить:
- 9 літаків на базі (інвестиції у розмірі 900 млн доларів США).
- 4,3 мільйона місць (+5% зростання).
- 118 маршрутів, включаючи 2 нових з Дубровника до Будапешта та Гданська.
- Понад 850 рейсів на тиждень.
- Підтримка понад 3500 робочих місць у Хорватії.
Розпродаж
Щоб відзначити рекордний літній розклад Ryanair у Хорватії на 2026 рік, Ryanair запустила обмежений 3-денний розпродаж квитків за тарифами від €29,99 лише у додатку Ryanair.
Нещодавно авіакомпанія Ryanair оприлюднила найпопулярніші напрямки на 2026 рік, більшість з яких розташовані у Європі.
Водночас Ryanair наголосив, що в 2026 році ціни на авіаквитки зростають швидше, ніж торік. У компанії зазначають, що тенденція до подорожчання вже чітко помітна, і вона, ймовірно, збережеться протягом усього 2026 року.
