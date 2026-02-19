Ryanair запускає рекордну кількість рейсів до ще однієї приморської країни Сьогодні 13:23 — Фондовий ринок

Ryanair запускає рекордну кількість рейсів до ще однієї приморської країни

Ryanair 18 лютого оголосила про свій найбільший літній розклад польотів до Хорватії, який включає 9 базових літаків (інвестиції у розмірі 900 мільйонів доларів США), 118 маршрутів, включаючи 2 нові маршрути з Дубровника до Будапешта та Гданська.

Про це йдеться на сайті компанії.

Прогнозують зростання пасажиропотоку на 5% до 4,3 мільйона місць, що забезпечить більший вибір та ще нижчі тарифи для громадян та відвідувачів Хорватії у 7 аеропортах (включаючи 3 бази в Дубровнику, Задарі та Загребі).

Це рекордне зростання підтримує потужне відновлення Хорватії після пандемії Covid, яке підкріплене конкурентними цінами на аеропорти.

Читайте також Ціни на квитки Ryanair зростуть

«Це дозволяє Ryanair забезпечувати розширене цілорічне сполучення — на відміну від інших ринків ЄС, таких як Австрія, Франція та Німеччина, де регресивні авіаційні податки та високі аеропортові збори заблокували відновлення та зростання пасажиропотоку» — пише компанія.

Завдяки конкурентним зборам аеропорти Хорватії отримують вигоду від перерозподілу пасажиропотоку Ryanair з інших ринків з високими витратами.

Читайте також Ryanair назвав 5 найкращих напрямків для подорожей на 2026 рік

Рекордний розклад Ryanair на літо 2026 року в Хорватії забезпечить:

9 літаків на базі (інвестиції у розмірі 900 млн доларів США).

4,3 мільйона місць (+5% зростання).

118 маршрутів, включаючи 2 нових з Дубровника до Будапешта та Гданська.

Понад 850 рейсів на тиждень.

Підтримка понад 3500 робочих місць у Хорватії.

Розпродаж

Щоб відзначити рекордний літній розклад Ryanair у Хорватії на 2026 рік, Ryanair запустила обмежений 3-денний розпродаж квитків за тарифами від €29,99 лише у додатку Ryanair.

Нещодавно авіакомпанія Ryanair оприлюднила найпопулярніші напрямки на 2026 рік, більшість з яких розташовані у Європі.

Ryanair ВодночасRyanair наголосив , що в 2026 році ціни на авіаквитки зростають швидше, ніж торік. У компанії зазначають, що тенденція до подорожчання вже чітко помітна, і вона, ймовірно, збережеться протягом усього 2026 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.