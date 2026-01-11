Ryanair назвав 5 найкращих напрямків для подорожей на 2026 рік Сьогодні 13:17 — Світ

Ryanair назвав 5 найкращих напрямків для подорожей на 2026 рік

З початком 2026 року багато мандрівників можуть шукати нові напрямки для своєї наступної подорожі.

Авіакомпанія Ryanair оприлюднила найпопулярніші напрямки на 2026 рік, більшість з яких розташовані у Європі.

ТОП-5 напрямків на 2026 рік від Ryanair

Братислава, Словаччина

Столиця Словаччини швидко стає одним з найцікавіших міст Європи для відпочинку, поєднуючи багату історію з сучасним шармом.

На літо 2026 року Ryanair запланувала рекордний розклад на 33 маршрути в це місто, відоме своїм середньовічним Старим містом і приголомшливими краєвидами на замки. Це дозволить збільшити пропускну здатність на 70%.

Тирана, Албанія

Столиця Албанії — це місто, де барвисті вулиці, жваві кав’ярні та приголомшливі гірські пейзажі створюють незабутні враження від подорожі.

Від чарівного поєднання османської, італійської та сучасної архітектури до жвавої площі Скандербега та спокійного озера Тирана, місто пропонує ідеальне поєднання історії, чудової погоди та сучасної культури.

У квітні 2026 року Ryanair відкриє свою нову базу з трьох літаків у Тирані, пропонуючи регулярні рейси (450 на тиждень) за 33 маршрутами.

Пескара, Італія

Італія залишається одним з найпривабливіших напрямків Європи, пропонуючи приголомшливі узбережжя, історичні міста та кухню світового класу.

Пескара, місто на узбережжі Адріатичного моря, відома своїми чудовими пляжами та місцем народження італійського поета Габріеле Д’Аннунціо.

Влітку 2026 року Ryanair виконуватиме сотні рейсів за 21 маршрутом у це затишне місто.

Рабат, Марокко

Історична столиця Марокко відома своїми приголомшливими видами на узбережжя, елегантною архітектурою та яскравим культурним життям. Рабат пропонує мандрівникам унікальне поєднання традицій і сучасності.

У 2026 році Ryanair відкриє свою нову базу в історичній столиці Марокко, розмістивши там два літаки. Це дасть змогу авіакомпанії збільшити кількість маршрутів до Рабата до 20, з’єднавши з ним кілька великих європейських міст.

Гданськ, Польща

Перлина польського Балтійського узбережжя відома мальовничим Старим містом, приголомшливою набережною та багатою морською історією. Гданськ пропонує ідеальне поєднання культури та відпочинку.

У 2026 році Гданськ отримає значний імпульс завдяки рекордному розкладу рейсів Ryanair, що включає 43 маршрути.

