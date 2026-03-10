Угорщина тестує нафтопровід, який може замінити «Дружбу» Сьогодні 20:34 — Світ

Угорщина тестує нафтопровід, який може замінити «Дружбу»

Угорська нафтогазова група MOL починає тестування нафтопроводу Adria, який потенційно може замінити поставки нафти замість пошкодженого трубопроводу «Дружба».

Про це повідомила пресслужба MOL.

Альтернативний маршрут

Зазначається, що відповідно до угоди між MOL Group та JANAF 11 березня розпочнеться довгострокова серія випробувань потужності трубопроводу Adria. Вона триватиме 10 місяців у три-чотири етапи, під час яких експерти перевірять транспортну продуктивність.

Сторони також зацікавлені в тому, як працюватиме весь логістичний ланцюг постачання хорватської сирої нафти.

«Тому, окрім оцінки пропускної здатності трубопроводу, серед іншого, досліджуватимуть пропускну здатність порту, можливості та швидкість розвантаження, а також можливості змішування сирої нафти», — зауважують у MOL.

У компанії додають, що на початкових етапах серії випробувань трубопровід не працюватиме на повну потужність.

До моніторингу процесу залучать міжнародну незалежну команду експертів: MOL запросить американських фахівців, а JANAF — німецьких.

У компанії наголосили, що масштабне тестування має допомогти зняти суперечки щодо реальної пропускної здатності нафтопроводу Adria.

Будапешт критикував ідею постачання нафти хорватським маршрутом, посилаючись на високу вартість і технічні обмеження.

Хорватія відкинула ці занепокоєння, заявивши, що пропускна спроможність достатня для постачання як Угорщини, так і Словаччини.

За різними заявами у Хорватії з 2023 року вона оцінювалася в 11−15 млн тонн нафти на рік, хоча фактичні обсяги транспортування через трубопровід поки що не перевищували 2,2 млн тонн.

Очікується, що після завершення тестової програми на початку 2027 року стане зрозумілим, чи може Adria повноцінно забезпечувати потреби Угорщини та Словаччини в транспортуванні нафти.

За матеріалами:

