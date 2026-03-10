0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Угорщина тестує нафтопровід, який може замінити «Дружбу»

Світ
200
Угорщина тестує нафтопровід, який може замінити «Дружбу»
Угорщина тестує нафтопровід, який може замінити «Дружбу»
Угорська нафтогазова група MOL починає тестування нафтопроводу Adria, який потенційно може замінити поставки нафти замість пошкодженого трубопроводу «Дружба».
Про це повідомила пресслужба MOL.
Читайте також

Альтернативний маршрут

Зазначається, що відповідно до угоди між MOL Group та JANAF 11 березня розпочнеться довгострокова серія випробувань потужності трубопроводу Adria. Вона триватиме 10 місяців у три-чотири етапи, під час яких експерти перевірять транспортну продуктивність.
Сторони також зацікавлені в тому, як працюватиме весь логістичний ланцюг постачання хорватської сирої нафти.
«Тому, окрім оцінки пропускної здатності трубопроводу, серед іншого, досліджуватимуть пропускну здатність порту, можливості та швидкість розвантаження, а також можливості змішування сирої нафти», — зауважують у MOL.
У компанії додають, що на початкових етапах серії випробувань трубопровід не працюватиме на повну потужність.
Читайте також
До моніторингу процесу залучать міжнародну незалежну команду експертів: MOL запросить американських фахівців, а JANAF — німецьких.
У компанії наголосили, що масштабне тестування має допомогти зняти суперечки щодо реальної пропускної здатності нафтопроводу Adria.
Будапешт критикував ідею постачання нафти хорватським маршрутом, посилаючись на високу вартість і технічні обмеження.
Хорватія відкинула ці занепокоєння, заявивши, що пропускна спроможність достатня для постачання як Угорщини, так і Словаччини.
За різними заявами у Хорватії з 2023 року вона оцінювалася в 11−15 млн тонн нафти на рік, хоча фактичні обсяги транспортування через трубопровід поки що не перевищували 2,2 млн тонн.
Очікується, що після завершення тестової програми на початку 2027 року стане зрозумілим, чи може Adria повноцінно забезпечувати потреби Угорщини та Словаччини в транспортуванні нафти.
За матеріалами:
Діло
Енергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems