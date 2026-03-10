0 800 307 555
Де найвище співвідношення на тисячу жителів кількості осіб з тимчасовим захистом

Світ
96
Найвище співвідношення кількості осіб, які отримали тимчасовий захист, на тисячу осіб спостерігалися в Чехії (36,4), Польщі (26,5) та Словаччині (25,8), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,7 на тисячу осіб.
Про це йдеться в статистиці Еurostat.
Станом на 31 січня 2026 року громадяни України становили понад 98,4% осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС.
  • Дорослі жінки становили 43,5% осіб.
  • Неповнолітні становили майже третину (30,3%),
  • дорослі чоловіки становили трохи більше чверті (26,1%) від загальної кількості.
Дані, представлені в цій статті, стосуються надання статусу тимчасового захисту на основі Імплементаційного рішення Ради ЄС 2022/382 від 4 березня 2022 року, яким встановлено масовий приплив переміщених осіб з України внаслідок російської агресії проти України та запроваджено тимчасовий захист.
Нагадаємо, 13 червня 2025 року Європейська Рада ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для цих осіб з 4 березня 2026 року до 4 березня 2027 року.

Загальна кількість

Станом на 31 січня 2026 року загалом 4,38 мільйона громадян України мали статус тимчасового захисту в ЄС.
Порівняно з кінцем грудня 2025 року загальна кількість осіб з України, які перебували під тимчасовим захистом, зросла на 23 110 (+0,5%).
Куди їдуть найбільше нині

Серед країн ЄС кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, зросла у 23 країнах, причому 3 найбільші абсолютні збільшення спостерігалися в Німеччині (+9 610; +0,8%), Чехії (+4 130; +1,1%) та Іспанії (+2 560; +1,0%).

Куди зменшилось

Серед 4 країн ЄС, де зафіксовано зменшення, найбільше зменшення спостерігалося в Польщі (-3 250; -0,3%) та на Кіпрі (-1 235; -4,8%).
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
МіграціяЄС
