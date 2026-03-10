0 800 307 555
Парламент Угорщини ухвалив резолюцію проти вступу України до ЄС

Світ
Угорські депутати закликали обмежити підтримку України
Національні збори Угорщини ухвалили резолюцію, у якій відхиляють членство України в Європейському Союзі, подальше фінансування військової підтримки Києва та ініціативи щодо перетворення ЄС на військовий альянс.
Про це повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач у соціальній мережі X.

Позиція щодо членства України в ЄС

У резолюції зазначається, що Будапешт виступає проти вступу України до ЄС, оскільки країна перебуває у стані війни та її вступ ризикує зробити Євросоюз стороною конфлікту.
Документ закликає угорський уряд не підтримувати початок предметних переговорів про вступ з Україною та виступати проти її членства в ЄС.
Угорські депутати також попередили про фінансові наслідки продовження підтримки України, заявивши, що ЄС уже надав 193,3 млрд євро допомоги Києву з початку війни та планує додаткові позики.

Оцінка можливих витрат у бюджеті ЄС

Згідно з резолюцією, потенційна частка фінансування України в наступному семирічному бюджеті ЄС може перевищити 360 млрд євро, що може бути зроблено за рахунок фондів, призначених для сільського господарства держав — членів блоку.
Резолюція закликає уряд підтримувати міжнародні мирні зусилля, але уникати надсилання грошей чи зброї Україні.
ЄС
