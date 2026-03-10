Парламент Угорщини ухвалив резолюцію проти вступу України до ЄС Сьогодні 15:41 — Світ

Угорські депутати закликали обмежити підтримку України

Національні збори Угорщини ухвалили резолюцію, у якій відхиляють членство України в Європейському Союзі, подальше фінансування військової підтримки Києва та ініціативи щодо перетворення ЄС на військовий альянс.

Про це повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач у соціальній мережі X.

🇭🇺 BREAKING: Hungary’s National Assembly has adopted a resolution rejecting Ukraine’s EU membership, further war financing, and efforts to turn the European Union into a military alliance. The measure passed with 142 votes in favor, 28 against, and 4 abstentions.



🗳️ The… pic.twitter.com/b3yyR2h7XQ — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) March 10, 2026

Позиція щодо членства України в ЄС

У резолюції зазначається, що Будапешт виступає проти вступу України до ЄС, оскільки країна перебуває у стані війни та її вступ ризикує зробити Євросоюз стороною конфлікту.

Документ закликає угорський уряд не підтримувати початок предметних переговорів про вступ з Україною та виступати проти її членства в ЄС.

Угорські депутати також попередили про фінансові наслідки продовження підтримки України, заявивши, що ЄС уже надав 193,3 млрд євро допомоги Києву з початку війни та планує додаткові позики.

Оцінка можливих витрат у бюджеті ЄС

Згідно з резолюцією, потенційна частка фінансування України в наступному семирічному бюджеті ЄС може перевищити 360 млрд євро, що може бути зроблено за рахунок фондів, призначених для сільського господарства держав — членів блоку.

Резолюція закликає уряд підтримувати міжнародні мирні зусилля, але уникати надсилання грошей чи зброї Україні.

