Парламент Угорщини ухвалив резолюцію проти вступу України до ЄС
Національні збори Угорщини ухвалили резолюцію, у якій відхиляють членство України в Європейському Союзі, подальше фінансування військової підтримки Києва та ініціативи щодо перетворення ЄС на військовий альянс.
Про це повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач у соціальній мережі X.
🇭🇺 BREAKING: Hungary’s National Assembly has adopted a resolution rejecting Ukraine’s EU membership, further war financing, and efforts to turn the European Union into a military alliance. The measure passed with 142 votes in favor, 28 against, and 4 abstentions.— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) March 10, 2026
🗳️ The… pic.twitter.com/b3yyR2h7XQ
Позиція щодо членства України в ЄС
У резолюції зазначається, що Будапешт виступає проти вступу України до ЄС, оскільки країна перебуває у стані війни та її вступ ризикує зробити Євросоюз стороною конфлікту.
Документ закликає угорський уряд не підтримувати початок предметних переговорів про вступ з Україною та виступати проти її членства в ЄС.
Угорські депутати також попередили про фінансові наслідки продовження підтримки України, заявивши, що ЄС уже надав 193,3 млрд євро допомоги Києву з початку війни та планує додаткові позики.
Оцінка можливих витрат у бюджеті ЄС
Згідно з резолюцією, потенційна частка фінансування України в наступному семирічному бюджеті ЄС може перевищити 360 млрд євро, що може бути зроблено за рахунок фондів, призначених для сільського господарства держав — членів блоку.
Резолюція закликає уряд підтримувати міжнародні мирні зусилля, але уникати надсилання грошей чи зброї Україні.
Поділитися новиною
Також за темою
Саудівська Аравія, Ірак, ОАЕ та Кувейт скоротили видобуток нафти
Де найвище співвідношення на тисячу жителів кількості осіб з тимчасовим захистом
Парламент Угорщини ухвалив резолюцію проти вступу України до ЄС
В Еквадорі креветка за експортними доходами обігнала нафту
Акції нафтових гігантів рф зросли на тлі енергетичного шоку через Іран
«Готуйтесь до немислимого»: голова МВФ попередила про наслідки конфлікту на Близькому Сході