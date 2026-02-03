Відмова ЄС від російського газу набула чинності: Угорщина оскаржує рішення в суді Сьогодні 15:15 — Енергетика

Відмова ЄС від російського газу набула чинності: Угорщина оскаржує рішення в суді

Регламент Європейського союзу REPowerEU, який встановлює поступове припинення імпорту в ЄС російського трубопровідного та скрапленого газу, опублікований в Офіційному журналі ЄС і набуває чинності 3 лютого.

Про це повідомила пресслужба ЄС.

Регламент REPowerEU щодо газу (EU/2026/261) встановлює правові положення щодо поступового припинення імпорту природного газу з росії та має на меті остаточно покласти край залежності ЄС від російського газу до 2027 рок.

Він набирає чинності 3 лютого.

Регламент забороняє:

з 25 квітня 2026 року: короткострокові контракти на скраплений природний газ (СПГ);

з 17 червня 2026 року: короткострокові контракти на трубопровідний газ;

з 1 січня 2027 року: довгострокові контракти на імпорт СПГ;

з 30 вересня 2027 року: імпорт трубопровідного газу за довгостроковими контрактами.

У виняткових випадках держави-члени ЄС можуть продовжити цей термін до 31 жовтня 2027 року, якщо їхні газові сховища заповнені нижче необхідного рівня.

Угорщина через суд оскаржує заборону

Угорщина оскаржує в Європейському суді заборону імпорту російських енергоносіїв до ЄС, повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

«Я хотів би чітко заявити, що з погляду Угорщини, існують лише дорожчі й менш надійні рішення. Без російської сирої нафти й природного газу не можна гарантувати ні безпеки енергопостачання країни, ні підтримки результатів зниження вартості комунальних послуг», — сказав міністр, цитує Telex.

