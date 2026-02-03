росія завдала найпотужнішого удару по українській енергетиці з початку року — ДТЕК
Вночі проти 3 лютого росія завдала найпотужнішого удару по українській енергетиці з початку 2026 року.
Про це повідомляє компанія ДТЕК.
Під ударом опинилися об’єкти генерації та розподілу електроенергії. Ракетні та дронові атаки вразили теплоелектростанції (ТЕЦ та ТЕС), що працювали в режимі обігріву в Києві, Харкові та Дніпрі. Найбільше постраждали теплоелектростанції ДТЕК.
Також атаковано об’єкт ДТЕК на Одещині, через що тисячі людей залишилися без електропостачання.
Наслідки для споживачів
У Києві на лівому березі міста, зокрема в Дніпровському та Дарницькому районах, введено екстрені відключення. На правому березі столиці діють тимчасові графіки подачі електроенергії.
Енергосистема працює з серйозними обмеженнями.
«Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати живлення постраждалих районів», — наголосили у ДТЕК.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля писав, що вночі було завдано ударів ключовими видами балістики та крилатими ракетами, а також дронами по багатоповерхівках і теплоелектроцентралях — по ТЕЦ і ТЕС, які працюють у режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.
«Тисячі сімей, у тому числі дітей, цілеспрямовано залишені без тепла в найсуворіші зимові морози, температура погоди −25 °C!» — заявив Шмигаль.
Поділитися новиною
Також за темою
Відмова ЄС від російського газу набула чинності: Угорщина оскаржує рішення в суді
росія завдала найпотужнішого удару по українській енергетиці з початку року — ДТЕК
Під ударом були 8 областей України: Шмигаль про наслідки атаки рф
Трамп заявив, що Індія готова припинити купувати російську нафту
Світовий банк спрямує $40 млн для «Укренерго» на відновлення енергосистеми
Поступова відмова ЄС від російського газу набуває чинності 3 лютого — опублікували документ