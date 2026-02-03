Під ударом були 8 областей України: Шмигаль про наслідки атаки рф
Завдано ударів ключовими видами балістики та крилатими ракетами, а також дронами: по багатоповерхівках і теплоелектроцентралях — по ТЕЦ і ТЕС, які працюють у режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі. Цілі — не військові.
Про це написав перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль.
«Винятково цивільні: тисячі сімей, у тому числі дітей, цілеспрямовано залишені без тепла в найсуворіші зимові морози, температура погоди −25 °C! Кожен росіянин, причетний до планування, підтримки та реалізації цих ударів, здійснених з метою масового знищення українців, має бути покараний!» — написав він.
В результаті нічної атаки ТЕЦ Києва, Харкова, Дніпра, Одеси отримали суттєві пошкодження. Про це заявив в етері «Київ24» член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.
«росія била по підстанціях „Укренерго“, які якраз відповідають за передачу електричної енергії і розподіл з атомних електростанцій до міста Києва і до центральної частини України», — повідомляє нардеп.
Де аварійні відключення
Аварійні відключення запроваджено на Житомирщині. Як повідомляє Житомиробленерго, обмеження застосовані за командою диспетчерського центру НЕК «Укренерго». Відповідно, графіки відключень світла у Житомирі та області тимчасово не діють.
Обмеження запроваджено і на Харківщині. Харківобленерго нагадує, що в ніч проти 3 лютого рф завдала удару по обʼєктам енерго- та теплопостачання внаслідок чого в регіоні знеструмлені споживачі.
Аварійні відключення дісталися і до Черкащини. За інформацією Черкасиобленерго, обмеження запроваджено на Черкащині з 9:46 за командою «Укренерго» через «наслідки попередніх ракетно-дронових атак».
