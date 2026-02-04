Естонія показала, як захистити українські міста від блекаутів Сьогодні 10:23 — Енергетика

Естонія показала, як захистити українські міста від блекаутів

Естонія запустила найбільший у Європі акумуляторний парк на 100 МВт, досвід якого стане ключовим для захисту української енергосистеми від блекаутів та обстрілів.

Про це повідомляє видання Еrr

Поки Європа стрімко переходить на «зелену» енергію, Естонія зробила історичний крок, який може стати дорожньою картою для виживання української енергосистеми.

Так, в естонському місті Кійза офіційно відкрили найбільший у континентальній Європі акумуляторний парк, який має зміцнити стабільність енергосистеми та зменшити коливання цін на електроенергію.

Що таке парк у Кійзі

Акумуляторний парк компанії Evecon — це 54 масивні контейнери, набиті літій-іонними батареями загальною потужністю 100 мегават. Система здатна одночасно забезпечити світлом близько 90 000 домогосподарств.

За словами керівника Evecon Карла-Йоонатана Квелла, після десинхронізації з російською енергосистемою Естонія з лютого минулого року самостійно відповідає за баланс і частоту мережі, а потужні акумуляторні парки відіграють у цьому ключову роль.

Міністр енергетики та довкілля Естонії Андрес Сутть зазначив, що такі об’єкти допомагають зрізати пікові ціни та зробити вартість електроенергії більш прогнозованою. Це важливо як для споживачів, так і для інвесторів, які ухвалюють рішення в умовах енергетичної трансформації.

Інвестиції в енергетику

Проєкт у Кійзі реалізовано за участі французьких партнерів. Даний проєкт став найбільшою приватною інвестицією в історії енергетичного сектору Естонії.

До кінця року Evecon планує відкрити ще один аналогічний акумуляторний парк у місті Арукюла. Загальна вартість двох проєктів становить 170 мільйонів євро.

«must have» для України

Україна сьогодні має найбільш розгалужену, але й найбільш поранену енергомережу в Європі.

Саме тому, за словами експертів, подібні акумуляторні парки — наше майбутнє:

Децентралізація: Замість однієї великої ТЕС, яку легко атакувати, десятки таких парків акумуляторів по всій країні можуть створити «гнучку» мережу, яку неможливо вивести з ладу одним ударом.

Замість однієї великої ТЕС, яку легко атакувати, десятки таких парків акумуляторів по всій країні можуть створити «гнучку» мережу, яку неможливо вивести з ладу одним ударом. Швидкий старт: Акумулятори реагують на падіння частоти за мілісекунди. Це ідеальний інструмент для підтримання системи після ракетних влучань, поки енергетики перепідключають лінії.

Акумулятори реагують на падіння частоти за мілісекунди. Це ідеальний інструмент для підтримання системи після ракетних влучань, поки енергетики перепідключають лінії. Інтеграція з ВДЕ: Україна планує будувати багато вітрових та сонячних станцій. Без таких «PowerBank-ів», як у Кійзі, ці станції можуть розбалансувати мережу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.