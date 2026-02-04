Україна ініціювала зміни до статуту МАГАТЕ через дії рф
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна пропонує внести зміни до статуту Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) через дії рф які загрожують ядерній безпеці.
Ппро це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
З його слів, наразі у МАГАТЕ немає чітких правил, які обмежуватимуть права держави, яка навмисно створює ризики для безпечного використання ядерної енергетики.
«Статут не передбачає заходів реагування у випадках, коли держава навмисно підриває умови для безпечного й надійного використання ядерної енергії, але водночас продовжує здійснювати всі управлінські права в межах МАГАТЕ», — наголосив Сибіга.
Він додав, що натомість Україна пропонує запровадити чіткий механізм, який дозволить у таких випадках тимчасово відсторонювати державу від ухвалення рішень у МАГАТЕ.
У зв’язку з цим Сибіга дав доручення направити відповідні пропозиції до Секретаріату МАГАТЕ та розповсюдити їх серед держав-членів.
«Ідеться не про політику, а про довіру, безпеку та справедливість», — підсумував очільник МЗС.
Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль закликав МАГАТЕ до повної міжнародної ізоляції росії, а також ініціювання санкцій і призупинення її членства в організації.
Попри складні безпекові умови Агентство продовжує інспекції на українських енергетичних об’єктах.
Раніше писали, що в разі досягнення мирної угоди тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) потребуватиме «особливого статусу», а також угоди про співпрацю між Україною та агресоркою росією. Таку заяву зробив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.
Водночас, коли Чорнобильська АЕС повністю втратила зовнішнє електропостачання, йшлося в повідомленні МАГАТЕ, в якому жодним словом не згадувалася рф.
