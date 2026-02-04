Україна ініціювала зміни до статуту МАГАТЕ через дії рф Сьогодні 11:13 — Енергетика

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна пропонує внести зміни до статуту Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) через дії рф які загрожують ядерній безпеці.

Ппро це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Читайте також Пошкоджено ключові підстанції України — МАГАТЕ не згадало росію

З його слів, наразі у МАГАТЕ немає чітких правил, які обмежуватимуть права держави, яка навмисно створює ризики для безпечного використання ядерної енергетики.

«Статут не передбачає заходів реагування у випадках, коли держава навмисно підриває умови для безпечного й надійного використання ядерної енергії, але водночас продовжує здійснювати всі управлінські права в межах МАГАТЕ», — наголосив Сибіга.

Читайте також Українські АЕС змушені знизити потужність реакторів через атаки рф — МАГАТЕ

Він додав, що натомість Україна пропонує запровадити чіткий механізм, який дозволить у таких випадках тимчасово відсторонювати державу від ухвалення рішень у МАГАТЕ.

У зв’язку з цим Сибіга дав доручення направити відповідні пропозиції до Секретаріату МАГАТЕ та розповсюдити їх серед держав-членів.

«Ідеться не про політику, а про довіру, безпеку та справедливість», — підсумував очільник МЗС.

Читайте також У МАГАТЕ зробили заяву про майбутнє Запорізької АЕС

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль закликав МАГАТЕ до повної міжнародної ізоляції росії, а також ініціювання санкцій і призупинення її членства в організації.

Попри складні безпекові умови Агентство продовжує інспекції на українських енергетичних об’єктах.

Таку заяву зробив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі. Раніше писали , що в разі досягнення мирної угоди тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) потребуватиме «особливого статусу», а також угоди про співпрацю між Україною та агресоркою росією.Таку заяву зробив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Водночас, коли Чорнобильська АЕС повніст ю втратила зовнішнє електропостачання, йшлося в повідомленні МАГАТЕ, в якому жодним словом не згадувалася рф.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.