У МАГАТЕ зробили заяву про майбутнє Запорізької АЕС

Енергетика
184
В разі досягнення мирної угоди тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) потребуватиме «особливого статусу», а також угоди про співпрацю між Україною та агресоркою росією.
Таку заяву зробив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, повідомляє Reuters. Вона пролунала на тлі активізації зусиль адміністрації Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни.
«Незалежно від того, на якій стороні лінії вона (ЗАЕС, — ред.) опиниться, вам доведеться укласти угоду про співпрацю або створити атмосферу співпраці», — каже Гроссі.
Гроссі додав, що доки війна не буде припинена, «завжди існує імовірність, що щось піде дуже, дуже не так».
«Жоден оператор не може використовувати атомну електростанцію, коли по той бік річки знаходиться інша країна, яка чинить опір цьому і може вжити заходів проти цього», — заявив гендиректор МАГАТЕ.
Reuters додає, що згідно з проєктом підтриманого Штатами 28-пунктного «мирного плану», роботу ЗАЕС пропонують відновити під наглядом МАГАТЕ, а вироблену електроенергію розподілити порівну між Україною та країною-окупантом.
«Розподіляти чи не розподіляти — я не хочу заглиблюватися в це питання, бо воно політичне… Це питання, яке Україна і росія вирішуватимуть у певний момент. Але одне ясно: МАГАТЕ є незамінним у цій ситуації», — зауважив Гроссі.
За матеріалами:
УНІАН
Енергетика
