Уряд планує здешевити газ для потреб когенераційних установок

Енергетика
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо відновлювальних робіт в енергосистемі після російських ударів.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
«Уряд України готує і нормативні рішення, щоб, зокрема, здешевити природний газ для потреб когенераційних установок і щоб провести дерегуляцію процедур щодо встановлення таких установок — мінімум процедур для людей і українського бізнесу», — написав Зеленський.
Також, за його словами, уряд України має забезпечити термінове завершення всіх конкурсних процедур для будівництва нових генеруючих потужностей, щоб збільшити резерв обладнання.
Зеленський доручив продовжувати відповідну роботу з партнерами для забезпечення достатньої підтримки відновлення.
Як відомо, когенераційні установки дають змогу забезпечити резервну електрику для критичної інфраструктури, соціальних установ, підприємств, житлових будинків. Багато регіонів України, зокрема Київ, оголосили про спорудження таких установок.
Нагадаємо, Кабінет міністрів 23 жовтня ухвалив рішення про виділення 8,4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для стабільного проходження опалювального сезону 2025/2026 року.
Енергетика
