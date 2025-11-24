Ціни на оренду нафтових танкерів встановили новий максимум — Bloomberg Сьогодні 23:28 — Енергетика

Вартість оренди нафтових танкерів зросла до найвищого рівня за останні п’ять років, оскільки покупці шукали альтернативи підсанкційній російській нафті на тлі збільшення поставок сировини із Близького Сходу та США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Базові ставки для оренди великих нафтоналивних танкерів (VLCC), які можуть транспортувати до 2 мільйонів барелів нафти із Близького Сходу до Китаю, зросли до майже 137 тисяч доларів США на добу наприкінці минулого тижня, що свідчить про зростання на 576% цього року. Цей показник був найвищим із кінця квітня 2020 року і перевищив останній багаторічний максимум, досягнутий два тижні тому.

Крім цього, ширший індекс, що охоплює ставки VLCC на кількох маршрутах, також досяг 116 400 доларів на добу, що є новим п’ятирічним максимумом.

Зростання кількості замовлень на великі танкери відбулося після того, як у п’ятницю набули чинності санкції Сполучених Штатів щодо експорту нафти російськими компаніями «Роснефть» та «Лукойл». Це змусило покупців, особливо в Індії та Китаї, звернутися до інших постачальників.

Це також відбувається на тлі збільшення видобутку нафти у США та країнах ОПЕК+, зокрема виробниками із Близького Сходу, які готові постачати покупцям більше сировини, зазначив аналітик компанії Jefferies LLC Омар Нокта.

У Bloomberg зауважили, що зміна попиту вже є очевидною, оскільки минулого тижня було зроблено більше замовлень на кінець листопада та на грудень, і близько десятка суден отримали запит на перевезення нафти із Близького Сходу. Це, у свою чергу, сприяло збільшенню доходів великих танкерів, йдеться у матеріалі.

Крім того, підвищення ставок позитивно вплинуло на весь танкерний флот, а судна меншого розміру отримали вищі прибутки. Судна Suezmax, що перевозять приблизно половину завантаження танкерів VLCC, перемістилися на Близький Схід, щоб забрати вантажі на маршрутах, якими зазвичай користуються великі танкери, написав у записці провідний аналітик із фрахту Vortexa Іоанніс Пападімітріу минулого тижня.

Судна Aframax, які можуть перевозити близько 700 тис. барелів, також виграли від зростання ставок на великі танкери. Так, за даними Sentosa Shipbrokers у Сінгапурі, минулого тижня ставки досягли 51 тис. доларів США на добу за рейс з Близького Сходу до Азії.

На початку цього місяця рекордна кількість танкерів, які зазвичай транспортують такі продукти як авіаційне та дизельне пальне, перейшли на перевезення сирої нафти з метою отримання більшого прибутку, йдеться у матеріалі.

Укрінформ За матеріалами:

