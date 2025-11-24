Найбільша нафтова компанія ОАЕ виходить на ринок Європи Сьогодні 22:23 — Енергетика

Найбільша нафтова компанія ОАЕ виходить на ринок Європи

Міністерство економіки та енергетики ФРН надало остаточний дозвіл на купівлю німецької хімічної компанії Covestro (колишня Bayer MaterialScience) державною нафтогазовою компанією Абу-Дабі ADNOC (тепер — XRG PJSC).

Про це йдеться на сайті Covestro.

У Covestro заявили, що всі умови закриття угоди виконано. Очікується, що операцію буде закрито найближчими днями.

«З цим важливим досягненням Covestro і XRG почнуть спільний шлях до перетворення хімічної промисловості за допомогою інновацій, циклічності, цифрової трансформації та зміцнення провідної ролі в секторах, що швидко ростуть», — йдеться в заяві.

За інформацією Reuters, компанія з ОАЕ пообіцяла зберегти цінні розробки та інтелектуальну власність Covestro в Європі. Компанії отримали з боку ЄС умовне схвалення угоди, яку оцінюють у $14,7 мільярда.

Ця купівля відкриває для ADNOC доступ до передових хімічних технологій. Covestro виробляє спеціальні матеріали, що використовуються провідними світовими брендами у виробництві автомобілів та смартфонів.

Covestro ж заявила, що після закриття угоди розпочне збільшення капіталу на 1,17 млрд євро для стратегічних інвестицій та подальшої реалізації своєї програми сталого розвитку.

