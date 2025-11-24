0 800 307 555
Найбільша нафтова компанія ОАЕ виходить на ринок Європи

Енергетика
Міністерство економіки та енергетики ФРН надало остаточний дозвіл на купівлю німецької хімічної компанії Covestro (колишня Bayer MaterialScience) державною нафтогазовою компанією Абу-Дабі ADNOC (тепер — XRG PJSC).
Про це йдеться на сайті Covestro.
У Covestro заявили, що всі умови закриття угоди виконано. Очікується, що операцію буде закрито найближчими днями.
«З цим важливим досягненням Covestro і XRG почнуть спільний шлях до перетворення хімічної промисловості за допомогою інновацій, циклічності, цифрової трансформації та зміцнення провідної ролі в секторах, що швидко ростуть», — йдеться в заяві.
За інформацією Reuters, компанія з ОАЕ пообіцяла зберегти цінні розробки та інтелектуальну власність Covestro в Європі. Компанії отримали з боку ЄС умовне схвалення угоди, яку оцінюють у $14,7 мільярда.
Ця купівля відкриває для ADNOC доступ до передових хімічних технологій. Covestro виробляє спеціальні матеріали, що використовуються провідними світовими брендами у виробництві автомобілів та смартфонів.
Covestro ж заявила, що після закриття угоди розпочне збільшення капіталу на 1,17 млрд євро для стратегічних інвестицій та подальшої реалізації своєї програми сталого розвитку.
