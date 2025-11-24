Найбільша нафтова компанія ОАЕ виходить на ринок Європи
Міністерство економіки та енергетики ФРН надало остаточний дозвіл на купівлю німецької хімічної компанії Covestro (колишня Bayer MaterialScience) державною нафтогазовою компанією Абу-Дабі ADNOC (тепер — XRG PJSC).
Про це йдеться на сайті Covestro.
У Covestro заявили, що всі умови закриття угоди виконано. Очікується, що операцію буде закрито найближчими днями.
«З цим важливим досягненням Covestro і XRG почнуть спільний шлях до перетворення хімічної промисловості за допомогою інновацій, циклічності, цифрової трансформації та зміцнення провідної ролі в секторах, що швидко ростуть», — йдеться в заяві.
Міністерство економіки та енергетики ФРН надало остаточний дозвіл на купівлю німецької хімічної компанії Covestro (колишня Bayer MaterialScience) державною нафтогазовою компанією Абу-Дабі ADNOC (тепер — XRG PJSC). Про це йдеться на сайті Covestro.
За інформацією Reuters, компанія з ОАЕ пообіцяла зберегти цінні розробки та інтелектуальну власність Covestro в Європі. Компанії отримали з боку ЄС умовне схвалення угоди, яку оцінюють у $14,7 мільярда.
Ця купівля відкриває для ADNOC доступ до передових хімічних технологій. Covestro виробляє спеціальні матеріали, що використовуються провідними світовими брендами у виробництві автомобілів та смартфонів.
Covestro ж заявила, що після закриття угоди розпочне збільшення капіталу на 1,17 млрд євро для стратегічних інвестицій та подальшої реалізації своєї програми сталого розвитку.
Поділитися новиною
Також за темою
Ціни на оренду нафтових танкерів встановили новий максимум — Bloomberg
Найбільша нафтова компанія ОАЕ виходить на ринок Європи
За війну Україна втратила третину споживання електроенергії, — «Укренерго»
Які будинки найкраще утримують тепло
Чи продає Україна «світло» за кордон в умовах масових відключень — відповідь Міненерго
ЄС вкладає значні кошти в масштабне розширення інфраструктури зарядних станцій