ЄС вкладає значні кошти в масштабне розширення інфраструктури зарядних станцій

Європейська комісія завершила черговий раунд грантової програми та виділила 600 мільйонів євро (майже 700 мільйонів доларів) на розширення інфраструктури для електротранспорту та альтернативного палива в країнах ЄС. Кошти підуть на 70 проєктів у дорожньому, морському, авіаційному та внутрішньому водному транспорті в межах транс’європейської транспортної мережі.

Основна частина фінансування буде спрямована на встановлення нових швидкісних зарядних станцій постійного струму. Планується монтаж понад 1000 зарядних кіосків потужністю 150 кВт для легкових авто, понад 2000 пристроїв на 350 кВт та ще 586 зарядних станцій на 1 мегават для важких вантажівок.

Зарядні точки з’являться на ключових транспортних маршрутах у 24 країнах ЄС. Найбільший грант отримала французька компанія Voltix, яка встановить 288 МВт зарядних потужностей для важких комерційних транспортних засобів у 45 локаціях у кількох країнах.

Окрім розвитку зарядної мережі для електромобілів, фінансування отримають 16 аеропортів, що планують електрифікувати наземні служби. Також ЄС підтримує розвиток водневого транспорту — буде збудовано 38 водневих заправних станцій для авто, вантажівок і автобусів.

У морських портах реалізують проєкти з електрифікації портових операцій, встановлення станцій берегового електропостачання (OPS) та будівництва аміачних бункерувальних установок.

Усі відібрані проєкти стали частиною другого кінцевого раунду конкурсу 2024−2025 років у межах Фонду інфраструктури альтернативного палива (AFIF), що закінчився 11 червня 2025 року. Загалом із 2021 року AFIF уже виділив понад 2,5 млрд доларів на розвиток проєктів альтернативного палива в Європейському Союзі.

