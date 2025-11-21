Кіпр може почати постачати газ європейцям вже у 2027 році Сьогодні 06:45 — Енергетика

Природний газ, виявлений у водах біля Кіпру, може потрапити на європейські ринки вже у 2027 році.

Про це заявив у середу президент Кіпру Нікос Христодулідес, його слова наводить агентство АР.

Христодулідес заявив, що перша партія природного газу, яка може бути експортована за кордон, буде походити з так званого родовища Кронос. Воно експлуатується консорціумом, до складу якого входять італійська компанія Eni та французька TotalEnergies.

Читайте також Чехія може почати імпортувати нафту з України трубопроводом «Дружба» до кінця року

Христодулідес повідомив на енергетичній конференції, що консорціум прийме остаточне рішення про реалізацію проєкту наступного року, а газ з родовища Кронос потенційно може потрапити на переробний завод в єгипетському портовому місті Дум’ят для скраплення і транспортування на європейські ринки морським транспортом у 2027 році.

«Кіпр є частиною енергетичних рішень для забезпечення енергетичної безпеки у східному Середземномор’ї, і, як я вже сказав, важливою метою є узгодження ваших інтересів з інтересами потужних держав і виконання функції альтернативного енергетичного коридору для Європи», — сказав Христодулідес.

Виступаючи на тій же конференції, міністр енергетики Кіпру Джордж Пананастасіу сказав, що природний газ із родовища Кронос може найшвидше потрапити на ринки, оскільки його можна підключити до вже існуючої інфраструктури, яка транспортує газ із величезного родовища в Єгипті, розташованого приблизно за 80 кілометрів.

Пананастасіу зазначив, що ціль — вивести газ з родовища Кронос на ринок до кінця 2027 року є «оптимістичною, але досяжною».

Європейська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.