0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кіпр може почати постачати газ європейцям вже у 2027 році

Енергетика
145
Природний газ, виявлений у водах біля Кіпру, може потрапити на європейські ринки вже у 2027 році.
Про це заявив у середу президент Кіпру Нікос Христодулідес, його слова наводить агентство АР.
Христодулідес заявив, що перша партія природного газу, яка може бути експортована за кордон, буде походити з так званого родовища Кронос. Воно експлуатується консорціумом, до складу якого входять італійська компанія Eni та французька TotalEnergies.
Читайте також
Христодулідес повідомив на енергетичній конференції, що консорціум прийме остаточне рішення про реалізацію проєкту наступного року, а газ з родовища Кронос потенційно може потрапити на переробний завод в єгипетському портовому місті Дум’ят для скраплення і транспортування на європейські ринки морським транспортом у 2027 році.
«Кіпр є частиною енергетичних рішень для забезпечення енергетичної безпеки у східному Середземномор’ї, і, як я вже сказав, важливою метою є узгодження ваших інтересів з інтересами потужних держав і виконання функції альтернативного енергетичного коридору для Європи», — сказав Христодулідес.
Читайте також
Виступаючи на тій же конференції, міністр енергетики Кіпру Джордж Пананастасіу сказав, що природний газ із родовища Кронос може найшвидше потрапити на ринки, оскільки його можна підключити до вже існуючої інфраструктури, яка транспортує газ із величезного родовища в Єгипті, розташованого приблизно за 80 кілометрів.
Пананастасіу зазначив, що ціль — вивести газ з родовища Кронос на ринок до кінця 2027 року є «оптимістичною, але досяжною».
За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems