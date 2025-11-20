В яких областях найважча ситуація зі світлом: відповідь «Укренерго»
У прикордонних та прифронтових регіонах України зберігається найважча ситуація з електропостачанням.
Про це глава «Укренерго» Віталій Зайченко розповів в ефірі телемарафону.
Які області постраждали найбільше
За словами Зайченка, значні проблеми зі світлом фіксують у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Складна ситуація також на Одещині, яка не є прифронтовою, але регулярно потерпає від масованих атак дронів на підстанції операторів системи розподілу.
Саме в цих регіонах енергетики мають найбільший обсяг роботи для відновлення та підтримання стабільного живлення споживачів.
Відмітимо, що з початку осені росія посилила масштабні удари по енергетичних об’єктах України. У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі удари в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.
Нагадаємо, заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв раніше заявляв, що Київ не має можливості заховати теплоелектроцентралі в бетон або створити альтернативну підземну енергосистему.
Пантелеєв пояснив, що зараз діють погодинні графіки відключень. У міру відновлення енергосистеми ситуація покращуватиметься. У разі нових ударів можливе погіршення, тому взимку місто може зіткнутися з тривалими періодами без електроенергії та тепла.
