В яких областях найважча ситуація зі світлом: відповідь «Укренерго»

В яких областях найважча ситуація зі світлом: відповідь «Укренерго»

У прикордонних та прифронтових регіонах України зберігається найважча ситуація з електропостачанням.

Про це глава «Укренерго» Віталій Зайченко розповів в ефірі телемарафону.

Які області постраждали найбільше

За словами Зайченка, значні проблеми зі світлом фіксують у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Складна ситуація також на Одещині, яка не є прифронтовою, але регулярно потерпає від масованих атак дронів на підстанції операторів системи розподілу.

Саме в цих регіонах енергетики мають найбільший обсяг роботи для відновлення та підтримання стабільного живлення споживачів.

Відмітимо, що з початку осені росія посилила масштабні удари по енергетичних об’єктах України. У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі удари в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.

Нагадаємо, заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв раніше заявляв , що Київ не має можливості заховати теплоелектроцентралі в бетон або створити альтернативну підземну енергосистему.

Пантелеєв пояснив, що зараз діють погодинні графіки відключень. У міру відновлення енергосистеми ситуація покращуватиметься. У разі нових ударів можливе погіршення, тому взимку місто може зіткнутися з тривалими періодами без електроенергії та тепла.

