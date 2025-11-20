0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В яких областях найважча ситуація зі світлом: відповідь «Укренерго»

Енергетика
1380
В яких областях найважча ситуація зі світлом: відповідь «Укренерго»
В яких областях найважча ситуація зі світлом: відповідь «Укренерго»
У прикордонних та прифронтових регіонах України зберігається найважча ситуація з електропостачанням.
Про це глава «Укренерго» Віталій Зайченко розповів в ефірі телемарафону.

Які області постраждали найбільше

За словами Зайченка, значні проблеми зі світлом фіксують у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Складна ситуація також на Одещині, яка не є прифронтовою, але регулярно потерпає від масованих атак дронів на підстанції операторів системи розподілу.
Саме в цих регіонах енергетики мають найбільший обсяг роботи для відновлення та підтримання стабільного живлення споживачів.
Читайте також
Відмітимо, що з початку осені росія посилила масштабні удари по енергетичних об’єктах України. У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі удари в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.
Нагадаємо, заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв раніше заявляв, що Київ не має можливості заховати теплоелектроцентралі в бетон або створити альтернативну підземну енергосистему.
Пантелеєв пояснив, що зараз діють погодинні графіки відключень. У міру відновлення енергосистеми ситуація покращуватиметься. У разі нових ударів можливе погіршення, тому взимку місто може зіткнутися з тривалими періодами без електроенергії та тепла.
За матеріалами:
РБК-Україна
Електроенергія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems