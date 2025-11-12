Чому графіки відключень змінюються протягом дня: пояснення фахівців ДТЕК Сьогодні 16:21 — Енергетика

Чому графіки відключень змінюються протягом дня: пояснення фахівців ДТЕК

Команди про застосування графіків стабілізаційних відключень світла та їхню тривалість, обсяг споживання, який необхідно обмежити, надає НЕК «Укренерго». Саме від цього залежить, яким буде розклад відключень наступної доби.

Про це повідомили фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі.

Як все відбувається

Ввечері поточної доби НЕК «Укренерго» повідомляє операторам систем розподілу, чи є необхідність застосовувати графіки стабілізаційних відключень завтра, скільки черг споживачів при цьому потрібно обмежити та в які періоди доби. Тож електромережі роблять усе можливе для дотримання графіків.

Проте вони можуть змінюватися впродовж доби відповідно до нових команд НЕК.

Оператор системи передачі слідкує за балансом між споживанням електроенергії, рівнем генерації та можливістю її передавати. І для підтримки цього балансу приймає відповідні рішення.

Що впливає на відключення і їхню тривалість

На баланс в енергосистемі впливають:

Погода. Спека й холод призводять до зростання електроспоживання, адже родини вмикають обігрівачі або кондиціонери. При хмарній погоді в денний час зменшується генерація сонячних електростанцій. При безвітряній погоді — генерація вітрових електростанцій.

Спека й холод призводять до зростання електроспоживання, адже родини вмикають обігрівачі або кондиціонери. При хмарній погоді в денний час зменшується генерація сонячних електростанцій. При безвітряній погоді — генерація вітрових електростанцій. Піки навантаження. Зазвичай вранці та ввечері — оли люди збираються на роботу та повертаються з неї.

Зазвичай вранці та ввечері — оли люди збираються на роботу та повертаються з неї. Системні аварії. Стаються через перевантаження мережі, через що стає неможливим передавати до клієнтів вироблену електроенергію.

Стаються через перевантаження мережі, через що стає неможливим передавати до клієнтів вироблену електроенергію. Обстріли. Пошкодження енергооб’єктів унаслідок обстрілів можуть призвести до дефіциту генерації або передачі електроенергії.

Ситуація в енергосистемі, особливо після масованих атак, змінюється динамічно, тож НЕК «Укренерго» мусить вживати оперативних заходів. Оператори систем розподілу зобов’язані їх виконувати для збереження енергосистеми.

Зазначимо, перевірити, чи є інформація про аварійні, стабілізаційні або екстрені відключення за вашою адресою, можна на сайті вашого оператора системи розподілу (ОСР) у розділі «Відсутня електроенергія?»

