0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чому графіки відключень змінюються протягом дня: пояснення фахівців ДТЕК

Енергетика
193
Чому графіки відключень змінюються протягом дня: пояснення фахівців ДТЕК
Чому графіки відключень змінюються протягом дня: пояснення фахівців ДТЕК
Команди про застосування графіків стабілізаційних відключень світла та їхню тривалість, обсяг споживання, який необхідно обмежити, надає НЕК «Укренерго». Саме від цього залежить, яким буде розклад відключень наступної доби.
Про це повідомили фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі.

Як все відбувається

Ввечері поточної доби НЕК «Укренерго» повідомляє операторам систем розподілу, чи є необхідність застосовувати графіки стабілізаційних відключень завтра, скільки черг споживачів при цьому потрібно обмежити та в які періоди доби. Тож електромережі роблять усе можливе для дотримання графіків.
Читайте також
Проте вони можуть змінюватися впродовж доби відповідно до нових команд НЕК.
Оператор системи передачі слідкує за балансом між споживанням електроенергії, рівнем генерації та можливістю її передавати. І для підтримки цього балансу приймає відповідні рішення.

Що впливає на відключення і їхню тривалість

На баланс в енергосистемі впливають:
  • Погода. Спека й холод призводять до зростання електроспоживання, адже родини вмикають обігрівачі або кондиціонери. При хмарній погоді в денний час зменшується генерація сонячних електростанцій. При безвітряній погоді — генерація вітрових електростанцій.
  • Піки навантаження. Зазвичай вранці та ввечері — оли люди збираються на роботу та повертаються з неї.
  • Системні аварії. Стаються через перевантаження мережі, через що стає неможливим передавати до клієнтів вироблену електроенергію.
  • Обстріли. Пошкодження енергооб’єктів унаслідок обстрілів можуть призвести до дефіциту генерації або передачі електроенергії.
Читайте також
Ситуація в енергосистемі, особливо після масованих атак, змінюється динамічно, тож НЕК «Укренерго» мусить вживати оперативних заходів. Оператори систем розподілу зобов’язані їх виконувати для збереження енергосистеми.
Зазначимо, перевірити, чи є інформація про аварійні, стабілізаційні або екстрені відключення за вашою адресою, можна на сайті вашого оператора системи розподілу (ОСР) у розділі «Відсутня електроенергія?».
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems