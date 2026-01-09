Після обстрілу рф половина будинків у Києві без тепла — Кличко Сьогодні 12:40 — Енергетика

Половина багатоквартирних будинків Києва, майже 6 тисяч, наразі без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру столиці. Також у місті перебої з водопостачанням.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, комунальники заживили соціальні заклади — зокрема, лікарні й пологові будинки, від мобільних котелень. «І разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки киян», — додав він.

«Ми робимо все, щоб зробити це якнайшвидше. Але комбінована атака на Київ минулої ночі була найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці», — наголосив Кличко.

Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації. Й погодні умови, нажаль, за прогнозами, найближчими днями будуть складними.

«Також звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це», — заявив очільник столиці.

У Міністерстві енергетики повідомили , що у Києві та Київській області знеструмлено понад 500 тисяч споживачів після російського обстрілу.

