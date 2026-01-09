0 800 307 555
Після обстрілу рф половина будинків у Києві без тепла — Кличко

Енергетика
96
Половина багатоквартирних будинків Києва, майже 6 тисяч, наразі без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру столиці. Також у місті перебої з водопостачанням.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
За його словами, комунальники заживили соціальні заклади — зокрема, лікарні й пологові будинки, від мобільних котелень. «І разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки киян», — додав він.
«Ми робимо все, щоб зробити це якнайшвидше. Але комбінована атака на Київ минулої ночі була найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці», — наголосив Кличко.
Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації. Й погодні умови, нажаль, за прогнозами, найближчими днями будуть складними.
«Також звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це», — заявив очільник столиці.
У Міністерстві енергетики повідомили, що у Києві та Київській області знеструмлено понад 500 тисяч споживачів після російського обстрілу.
