У Києві перебої з теплопостачанням і водою, а метро і транспорт курсують зі змінами Сьогодні 09:50

Унаслідок комбінованої ворожої атаки на Україну в ніч на 9 січня в Києві пошкоджено житлові будинки і обʼєкти інфраструктури, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах міста перебої з електропостачанням та водою.

Пошкодження інфраструктури

У Дарницькому районі у дворі житлового будинку сталося падіння БПЛА. Частково пошкоджений одноповерховий магазин поруч та скління вікон поруч розташованого дев’ятиповерхового житлового будинку. Також внаслідок влучання уламків БПЛА, сталось загоряння у двох житлових будинках та гаражах.

У Деснянському районі внаслідок влучання БПЛА у дах 18-поверхового житлового будинку виникло загоряння. Також пожежа сталася в 5-поверховому житловому будинку. Ще в одній пʼятиповерхівці виникло задимлення в під’їзді. Крім того, у Деснянському районі пошкоджень зазнали територія торговельного центру та санаторію.

У Дніпровському районі уламки БПЛА впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі. Також внаслідок падіння уламків БПЛА загоряння сталося в 16-поверховому та в девʼятиповерховому житлових будинках. Вибуховою хвилею частково зруйнований дах триповерхового житлового будинку. Крім того, у Дніпровському районі уламки впали на дитячий майданчик у дворі житлового будинку та біля трамвайного депо.

У Печерському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталося часткове руйнування фасаду девʼятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю.

Перебої з теплопостачанням і гарячою водою

У частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою.

За За даними КМДА, наразі опалення відсутнє або подається на понижених параметрах у Деснянському, Печерському районах, у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів.

Рух транспорту

Через порушення в роботі енергосистеми, спричинені обстрілом, на лівому березі столиці організовано рух дублюючих автобусних маршрутів.

Автобусне сполучення організовано таким чином:

За тролейбусними маршрутами:

29-ТР — «Дарницька площа — зал. станція «Зеніт»;

30-ТР — «вул. Милославська — вул. Кадетський Гай»;

31-ТР — «вул. Милославська — ст. м. Лук’янівська»;

37-ТР — «вул. Милославська — ст. м. Лісова»;

43-ТР — «Кібцентр — Дарницька площа»;▫️47-ТР — «вул. Милославська — ст.м. Мінська»;

50-КР — «вул. Милославська — Дарницька площа»;

50-ТР — «вул. Милославська — ст. м. Либідська».

За трамвайними маршрутами:

22-Т — «просп. Воскресенський — ЗЗБК»;

27-Т — «вул. Милославська — ст. м. Позняки»;

28-Т — «вул. Милославська — ст. м. Лісова»;

29-Т — «ст. м. Бориспільська — ст. м. Лісова».

Крім того, метро на «червоній» лінії курсують зі змінами. Рух поїздів здійснюється між станціями «Академмістечко» — «Арсенальна». Інтервал руху — 4:40—5:00 хв.

Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями «Дніпро» — «Лісова» тимчасово призупинено через відсутність електроживлення.

Рух поїздів на «синій» та «зеленій» лініях — без змін.

Екстрені відключення

На лівому березі Києва запровадили екстрені відключення світла. Водночас на правому продовжують діяти графіки.

