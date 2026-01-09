У Києві перебої з теплопостачанням і водою, а метро і транспорт курсують зі змінами
Унаслідок комбінованої ворожої атаки на Україну в ніч на 9 січня в Києві пошкоджено житлові будинки і обʼєкти інфраструктури, є загиблі та постраждалі.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах міста перебої з електропостачанням та водою.
Пошкодження інфраструктури
У Дарницькому районі у дворі житлового будинку сталося падіння БПЛА. Частково пошкоджений одноповерховий магазин поруч та скління вікон поруч розташованого дев’ятиповерхового житлового будинку. Також внаслідок влучання уламків БПЛА, сталось загоряння у двох житлових будинках та гаражах.
У Деснянському районі внаслідок влучання БПЛА у дах 18-поверхового житлового будинку виникло загоряння. Також пожежа сталася в 5-поверховому житловому будинку. Ще в одній пʼятиповерхівці виникло задимлення в під’їзді. Крім того, у Деснянському районі пошкоджень зазнали територія торговельного центру та санаторію.
У Дніпровському районі уламки БПЛА впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі. Також внаслідок падіння уламків БПЛА загоряння сталося в 16-поверховому та в девʼятиповерховому житлових будинках. Вибуховою хвилею частково зруйнований дах триповерхового житлового будинку. Крім того, у Дніпровському районі уламки впали на дитячий майданчик у дворі житлового будинку та біля трамвайного депо.
У Печерському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталося часткове руйнування фасаду девʼятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю.
Перебої з теплопостачанням і гарячою водою
У частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою.
За даними КМДА, наразі опалення відсутнє або подається на понижених параметрах у Деснянському, Печерському районах, у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів.
Рух транспорту
Через порушення в роботі енергосистеми, спричинені обстрілом, на лівому березі столиці організовано рух дублюючих автобусних маршрутів.
Автобусне сполучення організовано таким чином:
За тролейбусними маршрутами:
- 29-ТР — «Дарницька площа — зал. станція «Зеніт»;
- 30-ТР — «вул. Милославська — вул. Кадетський Гай»;
- 31-ТР — «вул. Милославська — ст. м. Лук’янівська»;
- 37-ТР — «вул. Милославська — ст. м. Лісова»;
- 43-ТР — «Кібцентр — Дарницька площа»;▫️47-ТР — «вул. Милославська — ст.м. Мінська»;
- 50-КР — «вул. Милославська — Дарницька площа»;
- 50-ТР — «вул. Милославська — ст. м. Либідська».
За трамвайними маршрутами:
- 22-Т — «просп. Воскресенський — ЗЗБК»;
- 27-Т — «вул. Милославська — ст. м. Позняки»;
- 28-Т — «вул. Милославська — ст. м. Лісова»;
- 29-Т — «ст. м. Бориспільська — ст. м. Лісова».
Крім того, метро на «червоній» лінії курсують зі змінами. Рух поїздів здійснюється між станціями «Академмістечко» — «Арсенальна». Інтервал руху —
4:40—5:00 хв.
Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями «Дніпро» — «Лісова» тимчасово призупинено через відсутність електроживлення.
Рух поїздів на «синій» та «зеленій» лініях — без змін.
Екстрені відключення
На лівому березі Києва запровадили екстрені відключення світла. Водночас на правому продовжують діяти графіки.
